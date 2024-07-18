Biden, koronavirüse yakalandı: Adaylıktan çekilecek mi?

Öte yandan Biden'ın Covid-19 aşılarının olduğu, ek aşıların da yapıldığı fakat bir süre kendini Delaware'daki Rehoboth Beach'teki evinde izole edeceği kaydedildi. Biden'ın izolosyon sürecinde başkanlık görevini sürdüreceği bildirildi.
Biden, bugün seçim kapsamındaki ilk programa katıldı ancak ikinci mitinge testinin pozitif çıkması nedeniyle gidemedi.
YARIŞTAN ÇEKİLME ŞARTINI AÇIKLAMIŞTI
Bugün, "Black Entertainment Television News"a verdiği röportajda ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için adaylıktan çekilmesine neyin sebep olabileceğinin sorulması üzerine Biden, "Eğer tıbbi bir durum ortaya çıkarsa, doktorlar gelip şu sorunun var derse olabilir" mesajını vermişti. Biden'ın koronavirüse yakalanması 'adaylıktan çekiliyor mu' sorusunu gündeme getirdi.