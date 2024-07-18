Biden, koronavirüse yakalandı: Adaylıktan çekilecek mi?

Biden, bugün seçim kapsamındaki ilk programa katıldı ancak ikinci mitinge testinin pozitif çıkması nedeniyle gidemedi.





Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre; ABD Başkanı Joe Biden'ın Covid-19 testi pozitif çıktı. Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Biden'ın hafif semptomlar gösterdiği, öksürük ve halsizlik şikayeti olduğu bildirildi.Öte yandan Biden'ın Covid-19 aşılarının olduğu, ek aşıların da yapıldığı fakat bir süre kendini Delaware'daki Rehoboth Beach'teki evinde izole edeceği kaydedildi. Biden'ın izolosyon sürecinde başkanlık görevini sürdüreceği bildirildi.Bugün, "Black Entertainment Television News"a verdiği röportajda ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için adaylıktan çekilmesine neyin sebep olabileceğinin sorulması üzerine Biden, "Eğer tıbbi bir durum ortaya çıkarsa, doktorlar gelip şu sorunun var derse olabilir" mesajını vermişti. Biden'ın koronavirüse yakalanması 'adaylıktan çekiliyor mu' sorusunu gündeme getirdi.