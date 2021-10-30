‘Biden’la Roma’da görüşecek olan Erdoğan Glasgow’a gitmiyor’

Bloomberg haber kanalı, ABD Başkanı Joe Biden ile AKP lideri Cumhurbaşkanı Recep T. Erdoğan’ın Roma’daki G20 zirvesi marjında yarın biraraya geleceği, bu nedenle Erdoğan’ın 1 Kasım’da Glasgow’da düzenlenecek COP26 İklim Zirvesi’ne katılmamaya planladığı bildirdi.





Bloomberg üst düzey bir ABD’li yetkilinin, iki liderin Pazar sabahı görüşeceklerini söylediğini bildirdi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD Başkanı ve heyetini Roma’ya getiren Air Force One adlı uçakta gazetecilere verdiği demeçte, Biden’ın Erdoğan’la görüşmesinin muhtemelen Glasgow’da gerçekleşeceğini söylemişti.





G-20 zirvesine katılan liderlerin aile fotoğrafı çektirdiği sırada Erdoğan’ın Biden’ın yanına giderek tokalaştığı kameralara yansımıştı.

