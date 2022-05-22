Samanyolu Haber /Dünya / Biden 'maymun çiçeği' için uyardı: 'Herkes endişelenmeli' /22 Mayıs 2022 12:55

Biden 'maymun çiçeği' için uyardı: 'Herkes endişelenmeli'

ABD Başkanı Joe Biden, ABD ve Avrupa'da görülen maymun çiçeği virüsünün "herkesin endişelenmesi gereken bir şey" olduğunu söyledi.

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ABD Başkanı Joe Biden, Güney Kore'deki Osan Hava Üssü'nde basına yaptığı açıklamada, maymun çiçeği virüsüne dair bir değerlendirmede bulundu.

Virüsün ne seviyede yayıldığına ilişkin kendisine henüz bilgi verilmediğini aktaran Biden, yine de herkesin "endişelenmesi gereken bir şey" olduğunu kaydetti.

Biden, virüse karşı etkili aşı çalışmalarına başlandığını belirtti.

New York Sağlık Departmanı, 19 Mayıs'ta eyalet sınırlarında ilk defa bir kişide, Afrika dışında nadiren görülen ve grip benzeri semptomlara neden olabilen maymun çiçeği virüsüne rastlandığını duyurmuştu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), şimdiye kadar 80 maymun çiçeği vakasını doğrularken 50 vaka henüz araştırılıyor.
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