Biden muhtemel seçim senaryosu çizdi

Eski ABD Başkan Yardımcısı Biden, katıldığı bir televizyon programında 5 ay sonra yapılacak başkanlık seçimleri hakkında açıklamalarda bulundu.







‘YENİLGİYİ KABUL ETMEZSE ASKERLER ONU BEYAZ SARAY’DAN ÇIKARIR’





Biden, ”En büyük endişem bu başkan bu seçimde oy çalmaya çalışacak. Bu adam, (ön seçimlerde) postayla oy kullanımının hileli olduğunu söylerken bir taraftan da Oval Ofis’te oturduğu masasının ardında postayla oy kullandı” dedi.





Biden, Trump’ın seçimi kaybetmesine rağmen yenilgiyi kabul etmemesi durumunda ise “üst düzey askerlerin onu Beyaz Saray’dan çıkaracağından emin olduğunu” söyledi.



