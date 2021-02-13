Biden nihayet kapatıyor

Reuters'e konuşan kaynaklar Başkan Joe Biden gelecek haftalarda ya da aylarda konuyla ilgili idari bir karar alacağını belirtti. Fakat siyasi ve hukuku engeller nedeniyle yüksek güvenlikli Guantanamo hapishanesinin tamamen kapatılmasının bir anda olamayacağı belirtiliyor.







Hapishane, 9 Eylül 2001'de New York ve Washington'da düzenlenen terör saldırıları yabancı şüphelileri tutmak ve sorgulamak için kuruldu. ABD ana karası dışında kurulan üs Washington'ın terörle mücadele adı altında uyguladığı işkenceye varan sert sorgulama teknikleriyle kötü bir üne sahip olmuştu. Hapishanenin kapatılması gerektiğini savunanlar bu sorgulamaların işkenceye kadar vardığını belirtiyor.





Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü Emily Horne "geniş perspektifteki Guantanamo'nun kapatılması hedefine uygun olarak önceki yönetimden devralındıktan sonraki durumu değerlendirmek adına bir inceleme yürütülüyor," ifadelerini kullandı.





Trump, kapatma planını askıya aldı





Eski Başkan Barack Obama'nın kapatma adına attığı adımları Donald Trump göreve başladığında dondurmuş ve hapishane açık kalmaya devam etmişti.





Guantanamo'da halihazırda bulunan 40 kişiden çoğu yaklaşık 20 yıldır haklarında herhangi bir iddianame hazırlanmadan ya da yargılanmadan tutuluyor. Eski Başkan George W. Bush zamanında kurulan hapishanedeki tutuklu sayısı 800'e kadar çıkmış daha sonrasında bu sayı düşmüştü. Obama döneminde tutuklu sayısı iyice azalmasına rağmen tesisi kapatma planı kongredeki Cumhuriyetçiler tarafından engellenmişti.





Halen Guantanamo'da tutulanlardan 9'u askeri mahkemede yargılandı ve mahkum edildi. Bunlardan en bilineni 9 Eylül saldırılarının planlayıcısı olmaktan suçlu bulunan Halid Şeyh Muhammed. Geriye kalanlardan 20'den fazlası hakkında bir hüküm verilmedi fakat serbest bırakılmayacak kadar da tehlikeli görülüyorlar. 6 kişinin ise aklanmasına rağmen transferleri ayarlanmadığı için tutuklulukları devam ediyor.





Seçim kampanyası sırasında Biden hapishaneyi kapatacağını vaad etmiş fakat bunu nasıl yapacağını açıklamamıştı.