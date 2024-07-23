Samanyolu Haber /Dünya / Biden o yetkilerini devretti! /23 Temmuz 2024 17:40

Biden o yetkilerini devretti!

Biden, Ukrayna’ya yardımlar çerçevesinde sahip olduğu bazı yetkileri ABD Hazine Bakanı ve ABD Dışişleri Bakanı’na devretti.

SHABER3.COM

Samanyoluhaber.com - Moskova

Bu yetkiler arasında Rusya Federasyonu’nun egemen varlıklarına el konulmasına ilişkin hükümler de bulunuyor. Beyaz Saray tarafından yayımlanan belgeye göre, Biden bu adımı atarak, Ukraynalılar için ekonomik refah ve fırsatların yeniden tesisi amacıyla daha önce kabul edilen yasanın uygulanmasını sağlamayı hedefliyor.

Bu yasa, ABD’nin Ukraynalılar için ekonomik refahı ve fırsatları yeniden tesis etmek amacıyla kabul ettiği bir dizi önlemi içeriyor. Özellikle, Rus varlıklarının Kiev rejimine devredilmek üzere el konulmasına ilişkin hükümler önemli bir yer tutuyor.

Diğer yandan, 17 Temmuz’da Beyaz Saray basın sözcüsü Karine Jean-Pierre, Biden’a koronavirüs teşhisi konduğunu duyurdu. Bu teşhis sonrasında ABD Başkanı planlanan tüm etkinlikleri iptal etti ve kamuoyuna çıkmayı bıraktı. Hatta başkanlık yarışından çekilme kararını sosyal medya platformu X üzerinden kısa bir mesajla duyurdu.

Trump, Zelensky’yi istifaya zorlayacak iddiası

Bu arada Ukrayna Parlamentosu Verkhovna Rada milletvekili Yevgeny Shevchenko, ABD başkan adayı Donald Trump’ın Amerikan seçimlerini kazanması halinde Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky’yi istifaya zorlayacağını öne sürdü.

Shevchenko, Telegram kanalında yaptığı açıklamada, Trump’ın Ukrayna’da radikal değişiklikler yapabileceğini belirtti.

Shevchenko, “Trump kazanırsa cumhurbaşkanımızı istifaya zorlayacak ve yeni parlamento başkanını karşılıklı tavizlerle bir barış anlaşması imzalamaya zorlayacak” diye yazdı. Milletvekili, Trump’ın Zelensky’yi Rusya ile bir barış anlaşması imzalamaya zorlayacağını ve Ukrayna’nın Kırım’ı kaybedeceğini iddia etti. Shevchenko ayrıca, radikal isimlerin de ülkeyi terk etmek zorunda kalacağını ifade etti.
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