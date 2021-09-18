Samanyolu Haber /Dünya / Biden öksürüğe boğuldu Beyaz Saray'dan açıklama geldi /18 Eylül 2021 01:00

Biden öksürüğe boğuldu Beyaz Saray'dan açıklama geldi

ABD Başkanı Joe Biden'ın sık sık yaşadığı öksürük nöbetleri sonrasında basın mensuplarının bu yöndeki sorularını cevaplandıran Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, gezilerde Biden’e eşlik eden doktorların onu sürekli incelediğini belirterek, “Burada endişe için neden yok. Öksürüğün birçok nedeni olabiliyor. Misal, hafif bir soğuk algınlığınız olabilir veya konuşma sırasında boğazınızı temizlemeniz gerekebilir.” ifadelerini kullandı.

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Cumhuriyet'te yer alan habere göre bitkin duruşu ve gaflarıyla gündemden düşmeyen ABD Başkanı Biden'ın sağlığının bozuk olduğu iddiaları alevleniyor. Kameraların karşısında sık sık öksürüğe boğulan Biden'ın son konuşması yine öksürükle kesilince Beyaz Saray Sözcüsü Psaki'den açıklama gecikmedi.

Son dönemde sık sık öksürük krizine yakalandığı görülen ABD Başkanı Joe Biden'ın sağlığına yönelik endişeler büyüyor. Beyaz Saray'daki son konuşmasında bir kez daha öksürüğe boğulan Biden'ın zor anları gazetecilerin gözünden de kaçmadı. 

Beyaz Saray’daki basın toplantısı sırasında, Psaki’ye, Başkan Biden’in sıklaşan öksürüğü soruldu. Sözcü, gezilerde Biden’e eşlik eden doktorların onu sürekli incelediğini belirterek, “Burada endişe için neden yok” diye kaydetti.

"Öksürüğün birçok nedeni olabilir"

Psaki, “Öksürüğün birçok nedeni olabiliyor. Misal, hafif bir soğuk algınlığınız olabilir veya konuşma sırasında boğazınızı temizlemeniz gerekebilir” diye ekledi.

ABD Başkanı Biden’in, halka açık etkinlikler sırasında yaşadığı öksürük sosyal medya kullanıcılarının da dikkatini çekmişti.
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