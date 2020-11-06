Biden Memleketi Pennsylvania'da da öne geçti

ABD başkanlık seçimlerinde oy sayımı devam eden Pennsylvania'da Demokrat aday Joe Biden rakibi Donald Trump'ın önüne geçti.

ABD'de oy sayımı devam eden Pennsylvania'da ilk sonuçlara göre rakibi Donald Trump'tan daha az oy alan Joe Biden rakibinin önüne geçti.





CNN'in haberine göre Biden seçim sonuçları açısından kilit önemdeki Pennsylvania'da arayı kapattı ve öne geçti.





AP'nin seçim sonuçlarına göre de Biden'ın Trump'a karşı bu eyalette yaklaşık 6 bin oy farkı bulunuyor. AP verilerine göre eyalette oyların yüzde 98'i sayılmış durumda. Eyaletin 20 seçici delegesi bulunuyor.,





Biden burada galibiyetini kesinleştirmesinin ardından başkanlık için gerekli olan 270 delege sayısına ulaşmış olacak.





Georgia'da Biden önde





Sayım işlemlerinin devam ettiği Georgia'da da Trump üstünlüğünü Biden'a kaptırdı.





Washington Post'ta yer alan habere göre, oyların yüzde 98'inin sayıldığı eyalette, Biden 2 milyon 449 bin 371 oya ulaşırken, Cumhuriyetçi Parti'nin adayı olan Başkan Donald Trump, 2 milyon 448 bin 454 oy kazandı.