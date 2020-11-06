Samanyolu Haber /Gündem / Biden Memleketi Pennsylvania'da da öne geçti /06 Kasım 2020 17:54

Biden Memleketi Pennsylvania'da da öne geçti

Joe Biden, Donald Trump'ı yakından takip ettiği Pennsylvania'da öne geçti. Joe Biden, Pennsylvania kazandığı zaman başkanlığı da garantiliyor.

SHABER3.COM


ABD başkanlık seçimlerinde oy sayımı devam eden Pennsylvania'da Demokrat aday Joe Biden rakibi Donald Trump'ın önüne geçti.
ABD'de oy sayımı devam eden Pennsylvania'da ilk sonuçlara göre rakibi Donald Trump'tan daha az oy alan Joe Biden rakibinin önüne geçti.

CNN'in haberine göre Biden seçim sonuçları açısından kilit önemdeki Pennsylvania'da arayı kapattı ve öne geçti.

AP'nin seçim sonuçlarına göre de Biden'ın Trump'a karşı bu eyalette yaklaşık 6 bin oy farkı bulunuyor. AP verilerine göre eyalette oyların yüzde 98'i sayılmış durumda. Eyaletin 20 seçici delegesi bulunuyor.,

Biden burada galibiyetini kesinleştirmesinin ardından başkanlık için gerekli olan 270 delege sayısına ulaşmış olacak.

Georgia'da Biden önde

Sayım işlemlerinin devam ettiği Georgia'da da Trump üstünlüğünü Biden'a kaptırdı.

Washington Post'ta yer alan habere göre, oyların yüzde 98'inin sayıldığı eyalette, Biden 2 milyon 449 bin 371 oya ulaşırken, Cumhuriyetçi Parti'nin adayı olan Başkan Donald Trump, 2 milyon 448 bin 454 oy kazandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Biden Memleketi Pennsylvania'da da öne geçti Sonraki Haber >>

Canlı yayında havuz yöneticisini tanımladı: Sen şapşal ve aptal bir adamsın

Canlı yayında havuz yöneticisini tanımladı: Sen şapşal ve aptal bir adamsın

Burnuma kulak çubuğuyla organik tereyağı sürüyorum

Burnuma kulak çubuğuyla organik tereyağı sürüyorum

CNN Türk’te ABD seçimleriyle ilgili ilginç hesap

CNN Türk’te ABD seçimleriyle ilgili ilginç hesap

Yaşanacakları önceden görmüş

Yaşanacakları önceden görmüş

Süt fabrikasında skandal!

Süt fabrikasında skandal!

Rıza Bey Apartmanı'nın yıkıldığı an!

Rıza Bey Apartmanı'nın yıkıldığı an!

Hakkını arayan madenciye izin yok!

Hakkını arayan madenciye izin yok!

Vatandaş ne yapsın?” sorusuna müthiş cevap

Vatandaş ne yapsın?” sorusuna müthiş cevap

BİMEKS mağduru işçinin feryadı!

BİMEKS mağduru işçinin feryadı!

Minik Ayla 91 saat sonra böyle kurtarıldı

Minik Ayla 91 saat sonra böyle kurtarıldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:55:29