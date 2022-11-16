Samanyolu Haber /Dünya / Biden: Polonya'ya düşen füzelerin Rusya'dan atılmış olma ihtimali düşük /16 Kasım 2022 10:48

Biden: Polonya'ya düşen füzelerin Rusya'dan atılmış olma ihtimali düşük

ABD Başkanı Joe Biden, ellerindeki ilk bilgilerin Polonya'ya düşen füzenin Rusya tarafından fırlatılması olasılığının düşük olduğunu gösterdiğini söyledi. AP'ye konuşan ABD'li üst düzey yetkililer de ilk bulguların Polonya'ya düşen füzenin Rus füzesini engellemek amacıyla atılan 'Ukrayna füzesi' olduğuna işaret ettiğini bildirdi.

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Euronews'in haberine göre, ABD Başkanı Biden, Polonya topraklarına füze düştüğü haberlerinin ardından G20 Liderler Zirvesi için bulunduğu Endonezya'nın Bali adasında dünya liderleri ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Biden, olayda ölenlerin yakınlarına baş sağlığı dileyerek, "(Liderlerle) Ukrayna sınırında Polonya topraklarındaki patlamanın soruşturulması için Polonya'yı desteklemek konusunda mutabık kaldık. Soruşturma devam ederken, biz de birlikte çalışıp bir sonraki adımımızı belirleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Biden, Bali'deki G20 Zirvesi sürerken bile Rusya'nın Ukrayna'nın kritik altyapısına saldırdığını dile getirerek, "Rusya'nın yaptıkları tamamıyla vicdansızlıktır." dedi.

Bir gazetecinin, "Füzenin Rusya'dan fırlatıldığını söylemek için çok mu erken?" sorusuna Biden, "Elimizdeki ilk veriler bu sonucu vermiyor. Soruşturma tamamlanana kadar net bir şey söyleyemem ancak füzenin Rusya'dan fırlatılmış olma ihtimali düşük görünüyor." yanıtını verdi.

ABD'li yetkililer: Rus füzesini engellemek için atılan Ukrayna füzesi

ABD'li üst düzey yetkililer ise ilk bulguların Polonya'ya düşen füzenin Rus füzesini engellemek amacıyla atılan "Ukrayna füzesi" olduğuna işaret ettiğini bildirdi.

Associated Press'e konuşan üst düzey ABD'li yetkililer, dün akşam saatlerinde Polonya'ya düşen füzeye ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yetkililer, ilk bulguların Polonya'ya düşen füzenin Ukrayna güçleri tarafından bir Rus füzesini engellemek için ateşlendiğini gösterdiğini söyledi.
 Polonya'da ne oldu?
Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne, kaynağı bilinmeyen bir füzenin düştüğü ve 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Bunun ardından Polonya Ulusal Güvenlik Komitesi acil toplandı ve "askeri birliklerin savaşa hazır olma durumunun artırılmasına" karar veridi
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