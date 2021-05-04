Samanyolu Haber /Gündem / Biden, Putin ile görüşecek mi? /04 Mayıs 2021 23:17

Biden, Putin ile görüşecek mi?

ABD Başkanı Joe Biden, haziran ayında Avrupa'ya yapacağı ziyaret kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin, "Umudum ve beklentim bu yönde" açıklamasında bulundu.

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Biden, Beyaz Saray'da Covid-19 salgınına ilişkin düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Haziran ayında İngiltere'deki G7 ve Belçika'daki NATO zirvelerine katılacağı açıklanan Biden'a bir gazeteci, "Avrupa ziyaretinizde Putin ile görüşecek misiniz?" sorusunu yöneltti. Biden ise "Umudum ve beklentim bu yönde" yanıtını verdi.

Cumhuriyet'in haberine göre İngiltere'de 11-13 Haziran tarihlerinde düzenlenmesi planlanan G7 zirvesi için Avrupa'ya seyahat edecek olan Biden, daha sonra da Avrupa Birliği liderleriyle buluşmak ve 14 Haziran'da yapılacak olan NATO zirvesine katılmak için Brüksel'e gidecek. 

ABD'li yetkililerin, bir süredir Rus mevkidaşlarıyla, üçüncü bir ülkede gerçekleşmesi beklenen muhtemel bir Biden-Putin görüşmesi için çalıştıkları biliniyor. Ancak henüz her iki taraftan da görüşmeye dair bir anlaşmaya varıldığına ilişkin bir açıklama yapılmış değil.

"HİNDİSTAN İÇİN YAPABİLECEKLERİMİZİ YAPIYORUZ"

Öte yandan Biden, son günlerde Covid-19 vaka ve ölümlerinin ciddi derecede arttığı Hindistan'a da yardım malzemeleri gönderdiklerini anımsatarak, "Hindistan için yapabileceklerimizi yapıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Ellerindeki AstraZeneca Covid-19 aşılarının hangi ülkelere dağıtılacağının sorulması üzerine ise Biden, bu konudaki görüşmelerinin devam ettiğini ve şu anda detaylı bilgi veremeyeceğini belirtti.
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