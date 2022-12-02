Samanyolu Haber /Dünya / Biden: Eğer savaşı bitirmek isterse Putin'le konuşmaya hazırım /02 Aralık 2022 00:12

Biden: Eğer savaşı bitirmek isterse Putin'le konuşmaya hazırım

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna savaşını bitirmek istemesi halinde kendisiyle konuşmaya hazır olduğunu söyledi.

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ABD Başkanı Joe Biden, kendisinin başkanlığı döneminde ABD’ye ilk “devlet ziyaretini” gerçekleştiren Emmanuel Macron ile görüşmesi sonrası ortak basın toplantısı düzenledi. İki lider de yaptıkları konuşmalarda, görüşmenin başlıca gündem maddelerinden birinin Rusya-Ukrayna savaşı olduğunu ve Ukrayna’ya yardımları sürdüreceklerini ifade ettiler.

Biden, savaşı bitirmenin tek akılcı yolunun Putin’in askerlerini Ukrayna’dan çekmesi olduğunu vurgulayarak, “Putin bu yolu seçmeyerek çok ağır bir bedel ödüyor. Aynı zamanda Ukrayna’da da çok büyük bir yıkıma yol açıyor. Putin, savaşı bitirme yoluna girmeye yönelik bir karar konusunda niyetli olursa onunla konuşmaya hazırım. Ancak henüz böyle bir yolda değil. Böyle bir şey olursa, Fransız ve NATO dostlarımla iletişim halinde Putin ile oturup aklından ne geçiyor görürüm” açıklamasını yaptı.

“UKRAYNA’DAN TAVİZ VERMELERİNİ İSTEMYECEĞİZ”

Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Ukrayna savaşı konusunda kararın Ukrayna’ya ait olduğunu belirterek şunları söyledi; “Biz hiçbir zaman Ukrayna’dan kendileri için kabul edilemez olan tavizler vermesini istemeyeceğiz. Kendi toprakları konusunda müzakere şartlarını belirlemeleri için Ukraynalıların kararlarına saygı duyacağız.” 
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