Biden, Putin'e Ukrayna konusunda rest çekti

Gazetecilere konuşan ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın Ukrayna konusundaki ‘kırmızı çizgilerini’ tanımadığını belirterek, “Kimsenin kırmızı çizgilerini kabul etmeyeceğim” dedi.





“Rusya’nın ‘Ukrayna’yı işgalinin’ nasıl önlenebileceği” sorusuna Biden, “Rusya’nın eylemlerinden uzun zamandır haberdarız ve Rus mevkidaşımla uzun bir görüşme yapacağımızı sanıyorum” yanıtını verdi.





Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki görüşme için henüz üzerinde anlaşılmış kesin bir tarih olmadığını, ancak 7 Aralık tarihinin teklif edildiğini söylemişti.





Daha önce Rusya Devlet Başkanı Putin, NATO’nun Ukrayna’daki askeri altyapısını genişletmesinin Rusya için kırmızı çizgi olduğunu belirtmiş ve ülkesinin kırmızı çizgilerinin geçilmeyeceğini umduklarını vurgulamıştı.