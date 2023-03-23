Samanyolu Haber /Dünya / Biden Ramazan mesajında depreme de değindi /23 Mart 2023 08:19

Biden Ramazan mesajında depreme de değindi

Başkan Joe Biden Ramazan ayının başlaması sebebiyle yazılı bir mesaj yayınladı. Biden, “Jill ile birlikte, oruç, yenilenme, yardım, ibadet ve büyüme zamanı olan kutsal Ramazan ayına giren Amerika ve dünyadaki Müslüman topluluklara en iyi dileklerimizi iletiyoruz” ifadelerini kullandı.

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Başkan Biden, Türkiye ve Suriye’de ağır can kaybına yol açan depremlere ve Pakistan’da geçen yıl yaşanan sel felaketine de değindi.

“Yıkıcı depremlerde çok sayıda yakınını kaybeden Türkiye ve Suriye halkının; geçen yaz yaşanan selin ardından hayatlarını yeniden inşa eden Pakistan halkının yanında yer almaya devam edeceğiz” dedi.

Herkesin inancını huzur içinde ve açık bir şekilde yaşamasının evrensel bir insan hakkı olduğunu belirten Başkan Biden, “Amerika ortaklarıyla birlikte Çin Halk Cumhuriyeti’ndeki Uygurlar, Burma’daki Rohingya Müslümanları ve dünyada zulümle karşı karşıya olan diğer Müslüman topluluklar dahil, baskı görmeye devam eden Müslümanlarla dayanışma içindedir.” ifadelerini kullandı.

Başkan Biden, “ABD’nin kuruluşundan bu yana tarihinin parçası olan Müslüman topluluğunun, bilim ve teknolojiden sanat ve akademiye; hukuktan tıp alanına; ekonomiden devlet hizmetine; Müslüman Amerikalılar’ın ülkenin zengin dokusunu güçlendirmeye devam ettiğini” belirtti.

“Daha eşit, daha adil, daha hoşgörülü ve daha şefkatli bir ulus oluşturmaya yönelik bağlılığımızı yenilemek için tüm kültürler ve inançlar olarak bir araya gelelim“ diyen Biden, Amerika ve tüm dünyadaki Müslümanlar’a huzurlu bir Ramazan dilediğini kaydetti.

Blinken da Ramazan mesajı paylaştı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da Ramazan ayının başlaması sebebiyle yayınladığı yazılı mesajda, Ramazan ayının Müslümanlar için kutsal bir ibadet, aile ile birlikte kutlama, daha az şanslı olanları şefkatle hatırlama dönemi olduğunu belirtti.

Blinken, Ramazan ayının aynı zamanda yoksulluk, çatışma ve doğal afetten etkilenenler dahil olmak üzere yardıma ihtiyaç duyanlara destek olma sorumluluğu konusunda hareket geçme zamanı olduğunu kaydetti.

“Bu ruhla yurt dışında bulunan büyükelçiliklerimiz ve konsolosluklarımız bu ayın güzel geleneklerini paylaşmak ve toplumlarımızdaki uyum ve çeşitliliği teşvik etme konusundaki bağlılığımızı göstermek için iftarlara ve çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak” dedi.

Dışişleri Bakanı Blinken, “Hem ABD içinde hem de tüm dünyada herkes için dini özgürlüğü teşvik etme konusundaki bağlılığımız sürüyor” ifadelerini kullandı.
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