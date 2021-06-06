Biden: Rusya ile istikrarlı ilişkiler istiyoruz

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşme öncesinde Washington’ın Moskova ile çatışma aramadığını, aksine istikrarlı ilişkilerden yana olduğunu belirtti. Biden, Avrupa’nın güvenliğine yönelik iddia edilen meydan okumalara da yanıt vermeye hazır olduğunu vurguladı.







Biden, Washington Post için kaleme aldığı makalede, “Vladimir Putin ile Cenevre'de, dünyayı ABD ile aynı perspektiften gören, bağlarımızı ve ortak hedeflerimizi yenileyeceğimiz dostlar, ortaklar ve müttefiklerimizle üst düzey görüşmelerin ardından bir araya geleceğim. Rusya'nın, Ukrayna'daki saldırganlıkla başlayan Avrupa’nın güvenliğine yönelik meydan okumalarına karşı birlik olmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.





İNSAN HAKLARI VURGUSU





‘Demokratik değerleri koruma’ konusundaki kararlılığını dile getiren, ayrıca Putin ile insan hakları ve seçimlere ‘müdahale’ konularını tartışma sözü veren Biden, aynı zamanda Rusya ile ‘çatışma aramadığını’ vurguladı.





Stratejik Saldırı Silahlarının Yasaklanması Anlaşması’nın (START-3) uzatıldığını anımsatan ABD Başkanı, “Rusya ile stratejik istikrar ve silah kontrolü gibi konularda çalışabileceğimiz, istikrarlı ve öngörülebilir ilişkiler istiyoruz” ifadelerini kullandı.





PUTİN 'OLUMLU SONUÇLAR BEKLİYORUM' DEMİŞTİ





Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha önce Joe Biden ile yapacağı görüşmede Rusya ile ABD arasındaki ilişkileri normalleştirmenin yollarını bulmaya çalışmak gerektiğini ifade etmişti. Görüşmeye ilişkin beklentilerini dile getiren Putin, “Olumlu sonuçlar bekliyorum. Rusya-ABD ilişkilerini normalleştirmek ve sadece ülkelerimizin değil, tüm uluslararası topluluğun karşı karşıya olduğu sorunları çözmek için yeni adımları atmaya yönelik koşulların oluşmasını umuyorum” demişti.