Biden, Rusya'da rejim değişikliği çağrısı mı yaptı?

3:51 ABD Başkanı Biden: Rusya'da rejim değişikliği çağrısı yapmadım



3:37 Oscar Ödülleri'nde kırmızı halıda Ukrayna'ya destek







Los Angeles'ta düzenlenen Oscar Ödülleri töreninin kırmızı halı kısmında, bazı ünlüler, Ukrayna'ya destek sembolleriyle görüldü.

1:31 Rusya binlerce sivili Mariupol'dan tahliye etti



Uydu fotoğrafları, Mariupol'ün doğusundaki Bezimenne kampını gösteriyor.Image caption: Uydu fotoğrafları, Mariupol'ün doğusundaki Bezimenne kampını gösteriyor. Ukrayna, Moskova yönetimini Rus bombardımanı sonucu yıkıma uğrayan stratejik liman kenti Mariupol'dan binlerce sivili zorla Rus topraklarına yerleştirme suçlaması yaptı.



1:22 Ukrayna lideri Zelenskiy: Tarafsız statüye hazırız



0:38 Cumhurbaşkanlığı: Erdoğan ve Putin Ukrayna - Rusya müzakerelerinin İstanbul'da yapılmasında anlaştı



Kiev Üniversitesi İktisat Fakültesi'nin yeni tahminine göre Rusya'nın işgali, ülkenin altyapısına 63 milyar dolarlık zarar verdi. Tahmine göre 4431 konutlara ait bina, 92 fabrika, depo ve 378 okul ya zarar gördü ya yıkıldı ya da el konuldu.Bunlara ek olarak 12 havaalanı, yedi termik ya da hidroelektrik enerji santrali hasar gördü yıkıldı ya da ele geçirildi. 17 Mart'ta yapılan son hasar tahmininden sonra 3,5 milyar dolarlık daha hasar meydana geldiği kaydedildi.ABD Başkanı Joe Biden, gazetecilerin Rusya'da bir rejim değişikliği çağrısında bulunup bulunmadığı sorusuna "Hayır" yanıtını verdi. Biden, Cumartesi günü Polonya'nın başkenti Varşova'da yaptığı konuşmada Rusya lideri Vladimir Putin'in "iktidarda kalamayacağını" söylemişti.Biden yönetimi, bu konuşmadan bu yana konuşma metninin dışına çıkarak söylenen bu sözün etkilerini hafifletmeye çalışıyor. Kremlin'den yapılan açıklamada ise "Buna karar verecek olan Biden değil. Rusya lideri Ruslar tarafından seçiliyor" demişti. Biden'ın sözleri, bazı Amerikan müttefiklerinde de kaygıya yol açmış ve Fransa Cumhurbaşkanı, bu tür sözlerin barışa ulaşılmasını engelleyebileceği uyarısında bulunmuştu.Ünlü aktör Sean Penn de, Akademi'nin Ukrayna lideri Zelenskiy'nin konuşmasına izin vermemesi halinde, aldığı Oscar heykelciklerini eriteceğini söyledi. Ancak aktörün bunu gerçekten yapıp yapmayacağı belirsiz.Jason Mamoa, Ukrayna bayrağının renkleri mavi ve sarı mendiliyleImage caption: Jason Mamoa, Ukrayna bayrağının renkleri mavi ve sarı mendiliyle poz verdi.Benedict Cumberbatch, kırmızı halıda smokininin üzerine Ukrayna bayrağı rozeti taktı.Image caption: Benedict Cumberbatch, kırmızı halıda smokininin üzerine Ukrayna bayrağı rozeti taktı.Jamie Lee Curtis, Ukraynalı mültecilere destek için mavi kurdela gösterdi.Image caption: Jamie Lee Curtis, Ukraynalı mültecilere destek için mavi kurdela gösterdi.Article share toolsUydu fotoğraflarına göre Rusya kentin 90 kilometre doğusundaki Bezimenne'de kurulan kampta tahminen 5 bin kişiyi tutuyor. Rus medyasının haberlerine göre mülteciler Rus kenti Taganrog'a geçiriliyor. Daha sonra da trenlerle 1000 kilometreden fazla kuzeydeki Yaroslavl ve Ryazan kentlerine götürülüyor. Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, 40 bin kişinin Kiev'le koordinasyon olmadan Ukrayna'dan Rusya'nın elindeki bölgelere geçirildiğini söyledi.Kaç kişinin, Rus eskortuyla isteyerek gittiği belirsiz. BBC tahliye edilenlerin sayısını bağımsız kaynaklardan doğrulatamadı. Rusya ise Ukraynalılar'ın zorla götürüldüğünü reddediyor. Mültecilerin zorla götürülmesi uluslararası insan hakları hukukuna aykırı.Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy, ülkesinin Rusya'yla olası bir barış anlaşmasının parçası olarak tarafsızlık ilkesini müzakereye etmeye hazır olduğunu, ancak bunun üçüncü taraflar tarafınan garanti edilmesi ve referanduma sunulması gerektiğini söyledi. Zelenskiy "Güvenlik garantileri ve tarafsızlık, ülkemizin nükleer silahlara sahip olmaması. Bunlara hazırız. Bu da en önemli nokta" dedi.Bağımsız Rus medyasına Rusça verdiği vidieo röportajın tamamında Rusça konuşan Ukrayna lideri "Rusya'nın işgalinin, Ukrayna'daki Rusça konuşan kentlerin yıkımına yol açtığını" belirtti. Reuters Haber Ajansı'na göre Zelenskiy, Ukrayna'da Rusça kullanımının da Ukrayna ve Rusya arasındaki görüşmelrede ele alındığını belirtti Ancak Zelenskiy, Ukrayna'nın silahsızlanma gibi diğer Rus taleplerini reddettiğini ekledi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi yaptı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlı'ğından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum ve müzakere süreçleri ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin bir sonraki toplantısının İstanbul’da yapılması konusunda mutabık kaldı.Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy, Türkiye'de yapılacak görüşmelerde egemenlik ve toprak bütünlüğü konusunda ısrarcı olmaya devam edeceklerini söyledi.Zelenskiy, "Müzakerelerdeki önceliklerimiz biliniyor: Hiç şüphesiz egemenlik ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğü. Etkin garantiler bir zorunluluk. Tabii ki amacımız mümkün olduğunca çabuk ülkemizde barış ve normal yaşama dönmek" dedi.