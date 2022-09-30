Samanyolu Haber /Dünya / Biden: Rusya'nın ilhak girişimlerini tanımayacağız /30 Eylül 2022 09:50

Biden: Rusya'nın ilhak girişimlerini tanımayacağız

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın Ukrayna’da toprak ilhakı girişimini ABD’nin “asla, asla, asla” tanımayacağını söyledi.

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Biden, Rusya lideri Vladimir Putin’in Ukrayna’ya ait dört bölgenin Rusya’ya katılışını ilan edeceği konuşmadan önce açıklama yaptı.

Kremlin, Luhansk, Donetsk, Zaporijya ve Herson bölgelerinin tartışmalı referandumlarda Rusya’ya katılmayı tercih ettiğini söylüyor.

Ancak Ukrayna ve Batı oylamaları “düzmece” diye tanımladı. ABD de, ilhak nedeniyle Rusya’ya yeni ambargolar uygulanacağını açıkladı.

Biden “Bu konuda çok açık olmak istiyorum. ABD asla, asla, asla Rusya’nın Ukrayna’nın egemen toprakları üzerindeki iddialarını tanımayacak” dedi.

Rusya lideri Zaporijya ve Herson’u bağımsız bölgeler olarak tanıyan iki kararnameyi imzaladı ve böylece ilhak edilmelerinin önündeki yol açılmış oldu.

Rus devlet medyasında paylaşılan belgelerde, iki bölgenin “uluslararası hukuk ve BM Şartı uyarınca bağımsızlığının tanındığı” belirtiliyor.

Ancak BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, herhangi bir ülkenin topraklarının güç kullanılarak ilhak edilmesinin BM Şartı’na ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurguladı. Guterres  bunun “çağdaş dünyada yeri bulunmayan tehlikeli bir gerilim” olduğunu söyledi.
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