Biden Savunma Bakanlığı için emekli general Austin'i seçti

Emekli general Lloyd Austin, Senato’nun da onayını alması halinde ülkenin ilk siyah Savunma Bakanı olacak.

1953 yılında Alabama eyaletinde doğan ve Georgia eyaletinde büyüyen Austin, 1975 yılında New York eyaletindeki West Point Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Askeri Akademisi’nden mezun oldu.

Lloyd Austin, son olarak 2016 yılında Amerika’nın Irak, Afganistan, Ortadoğu ve Güney Asya operasyonlarını yöneten ABD Merkez Komutanlığı’nın komutanı olarak görev almıştı.

Austin bu görevi sırasında ABD Başkan Yardımcısı olan Biden ile Başkan Barack U. Obama yönetiminde çalışmıştı.





Ancak Austin, 2015 yılında ABD’nin Suriye’deki muhalifleri eğitmek için oluşturduğu 500 milyon dolarlık askeri programın başarısız olması sebebiyle eleştirilere maruz kalmış bir komutan.