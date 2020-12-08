Samanyolu Haber /Dünya / Biden Savunma Bakanlığı için emekli general Austin'i seçti /08 Aralık 2020 16:49

Biden Savunma Bakanlığı için emekli general Austin'i seçti

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) 46'ncı başkanı olarak seçilen Joe Biden, 4 yıl önce ordudan emekli olan general Lloyd Austin’i yönetiminin Savunma Bakanı adayı olarak belirledi.

SHABER3.COM

Emekli general Lloyd Austin, Senato’nun da onayını alması halinde ülkenin ilk siyah Savunma Bakanı olacak.

1953 yılında Alabama eyaletinde doğan ve Georgia eyaletinde büyüyen Austin, 1975 yılında New York eyaletindeki West Point Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Askeri Akademisi’nden mezun oldu.

Lloyd Austin, son olarak 2016 yılında Amerika’nın Irak, Afganistan, Ortadoğu ve Güney Asya operasyonlarını yöneten ABD Merkez Komutanlığı’nın komutanı olarak görev almıştı.

Austin bu görevi sırasında ABD Başkan Yardımcısı olan Biden ile Başkan Barack U. Obama yönetiminde çalışmıştı.

Ancak Austin, 2015 yılında ABD’nin Suriye’deki muhalifleri eğitmek için oluşturduğu 500 milyon dolarlık askeri programın başarısız olması sebebiyle eleştirilere maruz kalmış bir komutan.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Biden Savunma Bakanlığı için emekli general Austin'i seçti Sonraki Haber >>

Sabır, İman, Marifet ve Muhabbet

Sabır, İman, Marifet ve Muhabbet

Otobanda durmak çoğu zaman zordur

Otobanda durmak çoğu zaman zordur

Tünelde inanılmaz kaza

Tünelde inanılmaz kaza

Tünelde inanılmaz kaza

Tünelde inanılmaz kaza

Kriz cinneti: Görenler şoke oldu!

Kriz cinneti: Görenler şoke oldu!

Doğu Perinçek'e haddini böyle bildirdi!

Doğu Perinçek'e haddini böyle bildirdi!

Hocaefendi'nin yeni Bamteli sohbeti yayınlanacak

Hocaefendi'nin yeni Bamteli sohbeti yayınlanacak

Yürek dağlayan görüntüler!

Yürek dağlayan görüntüler!

İstanbul'un göbeğinde bedava çorba kuyruğu!

İstanbul'un göbeğinde bedava çorba kuyruğu!

''Hamile kadınları, masumları tutukladığı için gece uyuyamayan hakimler var''

''Hamile kadınları, masumları tutukladığı için gece uyuyamayan hakimler var''
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:25:04