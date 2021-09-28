Biden, SDG'ye Suriye'de kalma sözü verdi

İngiliz The Times gazetesi, Kürt savaşçı grup PYD'nin ana yapısını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'ni kaynak göstererek, Biden'ın Kürt yetkilileri Kuzey Suriye'de kalma sözü verdiğini yazdı.







Haberde, Biden'ın ABD'li bir komutan aracılığıyla bizzat SDG lideri Mazlum Kobani'ye Suriye'de kendilerini terk etmeyeceklerine dair söz verdiği belirtildi.





Gazete, Kobani'nin sözlerine dayandırdığı haberinde, Biden'ın kendisine YPG'yi Afganistan'daki gibi terk etmeyecekleri sözü verdiğini kaydetti. The Times’a konuşan Kobani, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie’nin kişisel güvence vermek ve Biden’ın sözlerini aktarmak için kendisini ziyaret ettiğini dile getirdi.





Kobani, gazeteye verdiği demeçte ABD’nin Afganistan’dan çekildiğini duydukları anın, kendilerinin geleceği için benzer durumlar yaratmasından tedirgin olduklarını vurguladı.