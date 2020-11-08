Herkes Biden'i kutluyor, 'bir kişi'den ve ekibinden henüz ses yok

SAMANYOLU HABER - Dünya liderleri ya da halkların temsilcileri yeni ABD başkanını Twitter üzerinden ya da resmi kanaldan kutlarken Ankara rejiminin sessizliğe bürünmesi dikkati çekiyor.





Ana muhalefetteki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bile twit atarak Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris'i tebrik etmesi dikkati çekerken Tayyip Erdoğan'ın ne sosyal medya üzerinden ne de resmi olarak bir kutlama mesajı yayınlamaması tuhaf bulunuyor.





ABD seçimlerinde başta havuz medyasının haberleriyle olmak üzere Trump'un kazanması için açıktan destek veren Erdoğan'ın, Joe Biden yönetimiyle nasıl bir ilişki tesis edeceği bilinmiyor.