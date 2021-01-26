Biden, Senato'ya çağrıda bulundu

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, Kongre'de selefi Donald Trump'a yönelik azil duruşmalarının gerçekleştirilmesinin bir mecburiyet olduğunu söyledi.





CNN'e mülakat veren Biden, azil safahatının ilerlemesinin kabine onaylarını ve kanun gündemini geciktirebileceğini farkında olduğunu söylerken, "Duruşmaların yapılmamasının daha kötü etkileri olur." dedi.





17 CUMHURİYETÇİ OY VERMEDEN AZLEDİLEMEZ





Biden, Trump'ın azledilmesi için 17 Cumhuriyetçi senatörün eski lidere karşı oy vermesi gerekeceğine dikkati çekerek, bunun olmayacağına inandığını söyledi: "Senato benim orada olduğum zamandan bu yana değişti, ancak o kadar da değişmedi."





Temsilciler Meclisi dün akşam Trump'a yönelik azil duruşmalarının ikinci defa başlatılması için azil maddelerini Senato'ya götürdü.





Duruşmaların 8 Şubat'ta başlaması bekleniyor.