Samanyolu Haber /Gündem / Biden 'soykırım' diyecek mi? /23 Nisan 2021 10:23

Biden 'soykırım' diyecek mi?

ABD basınında yer alan Biden'ın 1915 olaylarını soykırım olarak tanıyacağı yönündeki iddialar, ABD Dışişleri Bakanlığı'na soruldu. Bakanlık Sözcüsü Ned Prica evet ya da hayır demezken Türkiye ile bazı problemlerin yaşandığını vurguladı. "Anlaşmazlıklar olduğunda bunları gündeme getiririz ve tartışırız, bunların üstünü örtmeyiz” dedi.

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ABD Başkanı Joe Biden’ın 1915’i “soykırım” olarak nitelendireceği iddiasını taşıyan haberler ABD medyasına yansımıştı. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın günlük basın toplantısında Bakanlık Sözcüsü Ned Price’a Başkan Joe Biden’ın “1915 olaylarını soykırım olarak tanıması durumunda bunun Türkiye’yle zaten gergin olan ilişkileri nereye taşıyacağı” soruldu.

Price, yanıtında “1915 olayları” konusunda yorum yapmadı. Türkiye’nin uzun zamandır değerli bir NATO müttefiki olduğunu belirten sözcü “Ankara ile ortak çıkarlarımız var. Bunlara terörle mücadele, Suriye’deki çatışmaları sonlandırma, bölgedeki kötü etkileri uzaklaştırma da dahil. Bu işbirliğini ortak önceliklerimiz üzerinden sürdürmeye çalışıyoruz, çünkü daha önce de söylediğim gibi Türkiye bir müttefik. Tabii ki anlaşmazlıklarımız var, ancak müttefikler gibi diyalog halindeyiz” dedi.

"ÜSTÜNÜ ÖRTMEYİZ"

Sözcü Price, Dışişleri Bakanı Blinken’in Türkiye’yle ilişkileri ve ortak çıkarları yansıtan şekilde temas yürüttüğünü ve Türkiye’yle yaşanan anlaşmazlık konularını dile getirmekten de çekinmediğini söyledi.

S-400 ve insan hakları konularının bu anlaşmazlıklar arasında olduğunu belirten Price, “Bunları dile getirmekten çekinmeyeceğiz. Bunların her ikisini de dost ve müttefik olarak aynı anda yapabileceğimizi biliyoruz” diye konuştu. Bakanlık sözcüsü, “Anlaşmazlıklar olduğunda bunları gündeme getiririz ve tartışırız, bunların üstünü örtmeyiz” dedi.
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