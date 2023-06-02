ABD Başkanı Joe Biden İsveç'in yakın zamanda NATO üyesi olacağını söyledi. NATO'nun, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ittifak içinde çatlak yaratma girişimine rağmen daha güçlü olduğunu vurgulayan Biden, Finlandiya'nın üye olması ve yakın zamanda İsveç'in de katılmasıyla NATO'nun daha da güçleneceğini belirtti.







'İSVEÇ NATO'YA ÜYE OLACAK'

VOA Türkçe'nin haberine göre ABD'nin Colorado eyaletindeki Hava Kuvvetleri Akademisi’nin mezuniyet töreninde konuşan ABD Başkanı, akademi mezunlarına seslendiği konuşmasında, Rusya ve Çin'den kaynaklanan tehditler sebebiyle gittikçe daha istikrarsız bir dönemde göreve başlayacakları uyarısında bulundu. NATO'nun İsveç’in de katılmasıyla daha da güçleneceğini belirten Biden, "Bu olacak. Söz veriyorum" dedi.







'ÇİN'LE ÇATIŞMAK YA DA KARŞI KARŞIYA GELMEK İSTEMİYORUZ'



ABD Başkanı konuşmasında, ilişkilerde yaşanan gerginliğin gölgesinde Çin kaynaklı tehdit karşısında geri adım atmayacaklarını da vurguladı. Joe Biden, "ABD Çin'le çatışmak ya da karşı karşıya gelmek istemiyor. Çin ve ABD mümkün olan yerlerde, iklim değişikliği gibi küresel sorunları çözmek amacıyla birlikte çalışmalı" dedi. Çin'le güçlü bir rekabete hazır olduklarını da ifade eden Başkan Biden ABD'nin kendisinin ve ortaklarının çıkarlarını da güçlü şekilde savunacağının mesajını verdi.







BIDEN TÖREN SIRASINDA YERE DÜŞTÜ

900’den fazla diplomanın verildiği saatler süren mezuniyet töreninin neredeyse tamamı boyunca ayakta duran 80 yaşındaki Biden'ın tören sonuna doğru sahnedeyken ayağının takıldığı ve düştüğü görüldü.







Sahnede bulunan iki küçük kum torbasına takılan Biden'ın ayağa kalkmasına Hava Kuvvetleri'nden bir subay ve Gizli Servis'in iki üyesi yardımcı oldu.