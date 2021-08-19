Samanyolu Haber /Dünya / Biden: Taliban değişmedi, varoluş krizi yaşıyorlar /19 Ağustos 2021 19:38

Biden: Taliban değişmedi, varoluş krizi yaşıyorlar

ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban'ın değiştiğine inanmadığını, hareketin 'meşru bir hükümet olarak tanınıp tanınmamak' konusunda bir varoluş krizi yaşadığını söyledi.

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ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'dan çekilme kararını hayata geçirmesinin ardından yaşanan gelişmelerle ilgili ABC News'a konuştu. Biden, yönetimi ele geçiren Taliban'ın değiştiğine inanmadığını ve hareketin 'varoluşsal bir kriz' yaşadığını söyledi; Afganistan'da kadın haklarını korumanın yolunun ekonomik baskı uygulamak olduğu görüşünü dile getirdi.

ABC News sunucusu George Stephanopoulos'un "Taliban'ın değiştiğine inanıyor musunuz?" sorusu karşısında Biden, "Hayır. Bence şu konuda varoluşsal bir krizin içinden geçiyorlar: Uluslararası toplum tarafından meşru bir hükümet olarak tanınmak istiyorlar mı? İstediklerinden emin değilim" ifadelerini kullandı.

Biden, askeri gücün Afganistan'daki kadın haklarına yönelik korkulara cevap olmadığını belirterek, "Kadın haklarını askeri güç kullanarak sağlama fikri rasyonel değil. Kadınların boyun eğdirildiği pek çok yer var. Bunu aşmanın en iyi yolu, [buralara] ekonomik, diplomatik ve uluslararası baskı uygulamaktır" dedi. 

Biden, Afganistan'daki Amerikan askerlerinin çekilme tarihinin, 'gelişmelere' ve tahliyelerde gelinen noktaya bağlı olacağını da söyleyerek, askerlerin 31 Ağustos'tan sonraya kalma ihtimalinin bulunduğunu ima etti.
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