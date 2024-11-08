Samanyolu Haber /Dünya / Biden, tarihin en büyük borcuyla ayrılıyor /08 Kasım 2024 14:58

Biden, tarihin en büyük borcuyla ayrılıyor

ABD seçimlerinde kazanan Kamala Harris karşısında Donald Trump oldu. Trump, 20 Ocak 2025'te yemin ederek 4 yıl süreyle ABD'nin 47. başkanı olacak. Peki, ABD'nin 46. başkanı Joe Biden'ın ekonomi karnesi nasıl? İşte veriler...

SHABER3.COM

ABD'nin 46. Başkanı Joe Biden, Covid-19 salgını sonrası ekonomik toparlanma, altyapı yatırımları, temiz enerji projeleri ve istihdamı destekleme konularında önemli adımlar attı. Ancak enflasyonla mücadelesi, başkanlık döneminin en büyük zorluklarından biri oldu.

5 Kasım’da yapılan başkanlık seçimlerinde ekonomiyle ilgili endişeler seçmenlerin kararlarını etkiledi. Biden, 20 Ocak 2025’te koltuğu Donald Trump’a devredecekken, ekonomik performansı dikkatle incelendi.

ENFLASYONLA MÜCADELE
Enflasyon düşüş gösterse de Amerikalılar yüksek yaşam maliyetlerinden şikayetçi olmaya devam etti. Biden yönetimi ekonomik büyüme ve istihdama katkı sağlasa da geniş çaplı harcamaların kamu borcunun artmasına neden olması eleştirildi.

Biden yönetiminin ilk büyük adımı, 1,9 trilyon dolarlık "American Rescue Plan" ekonomik destek paketi oldu. Bu paket, salgınla mücadeleye yönelik desteklerin yanı sıra işsizlik yardımları ve sağlık hizmetleri gibi düzenlemeler içeriyordu. Ancak, paketin enflasyonist etkiler yaratması eleştirildi.

ALTYAPI ALANINDA ADIMLAR
Biden, 1,2 trilyon dolarlık altyapı paketini onaylayarak ülke genelinde yol, köprü ve internet erişimi gibi projelere yatırım yapılmasını sağladı.

Biden’ın enflasyonla mücadelesi, salgın sonrası tedarik zinciri sorunları ve enerji fiyatlarındaki artışlarla daha da zorlaştı. Ocak 2021’de yüzde 1,4 olan yıllık enflasyon, Haziran 2022’de yüzde 9’a yükseldi. Ancak, Amerika Merkez Bankası (Fed) ve Beyaz Saray’ın politikaları sonucunda enflasyon son olarak eylül ayında yüzde 2,4’e geriledi.

Biden ayrıca, "Inflation Reduction Act" adıyla, enerji sektörüne yatırım yaparak iklim değişikliğiyle mücadeleyi hedefleyen en büyük iklim paketini onayladı. Ancak, bu politikalar yüksek enerji maliyetlerinin olduğu dönemde eleştirildi.

ÇİP SEKTÖRÜ YATIRIMLARI VE İŞSİZLİK VERİLERİ
Biden, yerli yarı iletken üretiminin artırılması için yaklaşık 52 milyar dolarlık yatırım sağladı.

İşgücü piyasasında Biden yönetimi, işsizlik oranını tarihi düşük seviyelere çekti. Ancak, 2024'te artan işsizlik oranı, ekonomideki zorlukların bir göstergesi oldu.

ABD ekonomisi, Covid-19 sonrası toparlanma sürecinde büyüme gösterdi. Ancak, yüksek faiz oranları ve kamu borcu, ekonomik büyümeyi zorlaştırdı. Biden yönetiminin harcamaları nedeniyle ülkenin kamu borcu tarihin en yüksek seviyesi olan 35,8 trilyon dolara yükseldi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Biden, tarihin en büyük borcuyla ayrılıyor Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:55:50