Biden pakette ısrarlı

Beyaz Saray Basın Sözcü Jen Psaki, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden'ın Senato Cumhuriyetçilerini baypas etmek zorunda kalsa bile büyük bir teşvik paketini çıkarma isteğinde olduğunu belirtti.





ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray’da Cumhuriyetçi senatörlerle yaptığı görüşmenin akabinde teşvik paketi arayışlarını sürdürecek.







"KONGRE CESUR VE HIZLI ŞEKİLDE ADIM ATMALI"





10 Cumhuriyetçi senatörle yapılan görüşmenin “çok yapıcı” geçtiğini belirten Psaki, “Görüş birliği olan alanlar olsa da başkan Kongre’nin cesur ve hızlı bir şekilde adım atması gerektiğine inanıyor. Ayrıca Cumhuriyetçilerin teşvik teklifinin işaret etmediği birçok alan bulunduğunu not ediyor.” dedi.







Psaki, Biden’ın teşvik paketini iki partinin desteğiyle geçebileceği umudunu koruduğunu bildirdi. ABD Senatosu’nda 50 Demokrat’ın ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in oyuyla paket teknik olarak geçebiliyor.







Cumhuriyetçi Senatör Susan Collins ise Biden ile paketin iki partiden destekle çıkması gerektiği konusunda fikir birliği içinde olduklarını belirterek, “Bugün bir paket oluşturduğumuzu söyleyemem. Bunu zaten kimse beklemiyordu. Ancak iki taraf da müzakereleri sürdürmede anlaştı.” ifadelerini kullandı.





1,9 trilyon dolarlık pakette geliri belli bir tutarın altında kalan ailelere kişi başına 1.600 dolarlık çek verileceği belirtilmişti.





Senato'da sandalye dağılımı 50 Demokrat, 50 Cumhuriyetçi şeklinde. ABD'de başkan yardımcısı aynı zamanda senato başkanı sayıldığı için Kamala Harris ile birlikte Demokratlar 50+1 çoğunluğuna ulaşıyor.