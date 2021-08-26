Samanyolu Haber /Dünya / Biden toplantılarını iptal edip özel durum odasına geçti /26 Ağustos 2021 22:03

Biden toplantılarını iptal edip özel durum odasına geçti

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'nın yakınında meydana gelen patlamalar sonrasında ABD Başkanı Biden'ın toplantılarını iptal ederek özel durumlarda toplanılan Durum Odası'na geçtiği belirtildi.

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Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'nın bulunduğu bölgede meydana gelen patlamalar Beyaz Saray'ı ve ABD Başkanı Joe Biden'ı alarma geçirdi.

Patlamalarda ABD'lilerin de yaşamını yitirdiği haberleri gelirken, Başkan Biden günlük programını değiştirdi.

Beyaz Saray yetkilileri, patlama haberinin ardından Biden'ın özel durumlarda toplanılan Durum Odası'na (Situation Room) geçtiğini, yerel saatle 11.30'da (TSİ 18.30) İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile yapacağı görüşmenin ertelendiğini aktardı.

Görüşmenin ne zaman yapılacağına ilişkin ise detay paylaşılmadı.

Ayrıca, Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadele Ekibi'nin sabah düzenlenmesi planlanan basın toplantısı ertelendi.

Amerikan basını, Biden'ın eşi Jill Biden'ın 1 Eylül'de yapmayı planladığı bir seyahatin de ertelendiğini belirtti.
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