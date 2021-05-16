Samanyolu Haber /Dünya / Biden, Trump döneminden kalan kararları iptal ediyor /16 Mayıs 2021 15:16

Biden, Trump döneminden kalan kararları iptal ediyor

ABD Başkanı Joe Biden, eski Başkan Donald Trump'ın bir dizi kararını iptal etti.

SHABER3.COM

İptal edilen kararlar arasında göçmenlik, anıtlar ve sansürle ilgili bir dizi karar bulunuyor.

Biden, Trump'ın imzaladığı ve vize başvurusunda bulunanların sağlık sigortasına sahip olmalarını veya sağlık masraflarını karşılayabilmelerini gerektiren beyannamesi de dahil olmak üzere bir dizi kararı iptal etti.

Geçen yaz Twitter'ın Trump'ın iki Tweet'ini 'potansiyel olarak yanıltıcı' olarak nitelendirmesinden sonraki günlerde Trump, 2020 'Online Sansürü Önleme' eylemini yayınlamıştı. Biden, bu kararı iptal etti. 

Biden, geçen yıl ülke çapında polis şiddetine karşı yapılan protestolar sırasında Trump tarafından imzalanan ve başsavcıya, devlete ait anıtlara zarar verenlerin 'soruşturma ve kovuşturmasına Adalet Bakanlığı bünyesinde öncelik verilmesi' talimatını veren emri de geri çekti. Yine geçen yılki protestolar sırasında çıkarılan ve kayda değer Amerikan kişiliklerinin bulunduğu bir heykel bahçesi yaratma emri veren 'Amerikan Kahramanları Bahçesi' de Biden tarafından geri çekilen kararlar arasında yer aldı.
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