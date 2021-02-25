Samanyolu Haber /Gündem / Biden Trump’ın vize yasaklarını kaldırdı /25 Şubat 2021 18:16

Biden Trump’ın vize yasaklarını kaldırdı

Başkan Joe Biden, eski başkan Donald Trump’ın ABD’de yaşama ve çalışma izni olan Yeşil Kart’a ve geçici yabancı işçilere verilen vizelere getirdiği kısıtlamaları kaldırdı. Trump, imzaladığı başkanlık emriyle birçok Yeşil Kart başvurusunu ve ABD’de geçici süreyle çalışan yabancı işçilerin ülkeye girişini engellemişti. Trump bu kararnameleri Corona virüsü salgını nedeniyle ABD’de artan işsizlik nedeniyle geçen yıl imzalamıştı.

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Biden imzaladığı başkanlık emriyle bu gerekçeyi reddetti ve vize yasaklarını iptal etti. Biden, bu uygulamaların ABD’de ailelerin bir araya gelmesini önlediğini ve iş dünyasına da zarar verdiğini söyledi.

Demokrat Joe Biden, eski Başkan Trump’ın göçmenlik konusundaki katı politikalarının büyük kısmını tersine çevirmeye çalışıyor. Göç hakkı savunucuları geçen haftalarda 31 Mart’ta süresi dolacak olan vize yasaklarını kaldırması için Biden yönetimine baskı yapıyordu.

Ekim ayında California eyaletinde bir federal yargıç Trump’ın yabancı konuk işçilere getirdiği yasağı binlerce işyerini olumsuz etkilediği gerekçesiyle engellemişti. Bu işyerlerinin birçoğu yasakları mahkemeye taşımıştı.

Trump yönetimi, geçen yıl Corona salgınının ekonomik etkileri sebebiyle ABD’de çalışacak nitelikli kişilere verilen H-1B vizelerini, mevsimlik işçi olarak çalışanlara verilen H-2B vizelerini, şirket içinde görev yeri değişen kişilere verilen L-1 vizelerini ve çeşitli kurumlarda çalışmak ya da değişim programlarına katılmak üzere gelecek uzmanlara verilen J-1 vizelerini askıya almıştı.

Sağlık çalışanları ve gıda hizmeti sektöründe çalışanlar ise uygulamadan muaf tutulmuştu.

Yurtdışından getirilen nitelikli işgücünden yararlanan ABD’nin önde gelen teknoloji şirketleri ve ABD Ticaret Odası, ekonomik toparlanmayı yavaşlatacağı gerekçesiyle böyle bir adıma karşı olduklarını açıklamıştı.

Vize yasağını eleştirenler, Başkan Trump’ın Corona virüsü salgınını ABD’ye göçü kısıtlama hedefini hayata geçirmek amacıyla kullandığını savunmuştu.
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