Biden Trump’ın vize yasaklarını kaldırdı

Biden imzaladığı başkanlık emriyle bu gerekçeyi reddetti ve vize yasaklarını iptal etti. Biden, bu uygulamaların ABD’de ailelerin bir araya gelmesini önlediğini ve iş dünyasına da zarar verdiğini söyledi.





Demokrat Joe Biden, eski Başkan Trump’ın göçmenlik konusundaki katı politikalarının büyük kısmını tersine çevirmeye çalışıyor. Göç hakkı savunucuları geçen haftalarda 31 Mart’ta süresi dolacak olan vize yasaklarını kaldırması için Biden yönetimine baskı yapıyordu.





Ekim ayında California eyaletinde bir federal yargıç Trump’ın yabancı konuk işçilere getirdiği yasağı binlerce işyerini olumsuz etkilediği gerekçesiyle engellemişti. Bu işyerlerinin birçoğu yasakları mahkemeye taşımıştı.



