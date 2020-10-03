Biden, Trump karşıtı kampanyasını askıya aldı

Başkan Trump Covid-19 teşhisinin ardından dün askeri hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Trump'ın başkanlık görevlerine hastaneden devam edeceği ve yetkilerini başkan yardımcısına henüz devretmediği açıklandı.
Salgına karşı tavrı nedeniyle eleştirilen Trump'ın Covid-19'a yakalanması sonrası Demokratlar kampanya stratejilerinde değişikliğe gitti. Demokratların Başkan Adayı Biden'ın kampanya ekibi, Covid-19'a yakalanan rakipleri Trump hakkında yayınladıkları olumsuz reklamları geçici olarak askıya aldı.