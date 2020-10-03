Samanyolu Haber /Dünya / Biden, Trump karşıtı kampanyasını askıya aldı /03 Ekim 2020 13:21

Biden, Trump karşıtı kampanyasını askıya aldı

Amerika Birleşik Devletleri'nde 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri öncesi Başkan Donald Trump'ın Covid-19'a yakalanmasının ardından Demokratlar strateji değişti. Demokratların Başkan Adayı Joe Biden, rakibi Trump aleyhine yapılan olumsuz yayınları geçici olarak durdurdu.

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Başkan Trump Covid-19 teşhisinin ardından dün askeri hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Trump'ın başkanlık görevlerine hastaneden devam edeceği ve yetkilerini başkan yardımcısına henüz devretmediği açıklandı.

Salgına karşı tavrı nedeniyle eleştirilen Trump'ın Covid-19'a yakalanması sonrası Demokratlar kampanya stratejilerinde değişikliğe gitti. Demokratların Başkan Adayı Biden'ın kampanya ekibi, Covid-19'a yakalanan rakipleri Trump hakkında yayınladıkları olumsuz reklamları geçici olarak askıya aldı.
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