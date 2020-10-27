Samanyolu Haber /Gündem / Biden Trump'ın adını unuttu, eşi sufle verdi /27 Ekim 2020 11:26

Biden Trump'ın adını unuttu, eşi sufle verdi

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak olan başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti adayı olan Joe Biden, önceki gün sanal olarak katıldığı bir mitingde ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump'ın adını unuttu.

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Rakibinin ismi eski ABD Başkanı George W. Bush ile karıştıran Biden'ın yardımına yanında oturan eşi koştu ancak görüntüler Cumhuriyetçi Partili hesaplar tarafından hemen kullanılmaya başlandı.

Biden konuşmasının bir bölümünde, "George ile dört yıl daha, ee, George, Trump seçilirse kendimizi oldukça farklı bir yerde, farklı bir dünyada bulacağız" dedi.

Eşinin yanında oturan Jill Biden'ın bu anlarda "Trump" diyerek sufle verdiği görüldü.

Görüntülerin yayılmasının ardından bir tweet atan Trump ise, "Joe Biden bana George demiş. Adımı hatırlayamadı. Onunla röportaj yapacak sunucuya tanrı yardım etsin. Yalan Haber Karteli şimdi bu işin üstünü örtmek için çalışıyor" dedi.

Trump uzun zamandır 77 yaşındaki rakibinin akli melekelerinin yerinde olmadığını iddia ediyor. 

Joe Biden seçilmesi halinde 78 yaşında, ABD tarihinde seçilmiş en yaşlı başkan olacak.
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