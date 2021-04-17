Biden Trump'ın göçmen sınırını değiştirmedi

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) Başkan Joe Biden yönetimi, eski Başkan Donald Trump tarafından belirlenen yıllık 15 bin göçmen kabul şartının değişmeyeceğini açıkladı. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre, Biden’ın geçen şubat ayında yükselteceğini duyurduğu "yıllık göçmen kabul sayısı" şimdilik Trump’ın belirlediği şekilde kalacak.





ABD Başkanı Joe Biden, şubat ayında eski Başkan Trump tarafından belirlenen yıllık 15 binlik göçmen kabul sayısını yükseltme ve bir sonraki mali yıl için yıllık göçmen kabul sınırını 125 bine çıkarma sözü vermişti. Ancak Beyaz Saray’dan dün yapılan açıklamada, 15 binlik sınırın değişmeyeceği açıklandı.





Biden, şubat ayındaki açıklamalarında, ABD'nin göçmen meselelerindeki ahlaki liderliğinin önemine değinmiş ve ABD'nin diğer ülkeleri de kapılarını ardına kadar açmaya zorlayacağını belirtmişti. Beyaz Saray basın sekreteri Jen Psaki dünkü basın toplantısında, ABD'nin güney sınırına gelen göçmen sayısındaki artışın başkanın üst sınırı yükseltme sözünü yerine getirmeme kararında bir faktör olduğunu kabul etti.





Ocasio-Cortez: Kabul edilemez

ABD Kongresi'nin, Biden gibi Demokrat Parti'li üyelerinden Alexandria Ocasio-Cortez sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Biden’ın vaatlerinden vazgeçmesine tepki gösterdi.



