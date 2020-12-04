Samanyolu Haber /Dünya / Biden, Trump'un hedefe koyduğu Fauci'ye başdanışmanlık teklif etti /04 Aralık 2020 12:01

Biden, Trump'un hedefe koyduğu Fauci'ye başdanışmanlık teklif etti

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, Donald Trump yönetiminin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele ekibinde yer alan ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci'den ekibine katılmasını istedi.

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Biden, CNN televizyonuna verdiği mülakatta, Dr Fauci'den Kovid 19 ile mücadele için kuracağı ekibine katılmasını istediğini söyledi.

Joe Biden, "Dr Fauci'den aynı görevinde kalmasını, başdanışmanım olmasını ve Kovid ekibime katılmasını istedim." dedi. 

Trump'ın tavsiyelerine zaman zaman karşı çıktığı ve eleştirdiği Dr Fauci, salgın boyunca ABD kamuoyunda ilgi odağı haline geldi.  "Kahraman" olarak görülen ve görüşlerine sık sık başvurulan Fauci, Trump destekçileri arasında ise tepki topladı. 

Biden, Amerikan halkından 100 gün maske takmalarını isteyecek 

Öte yandan Biden, göreve başladığı ilk gün salgınla mücadele kapsamında Amerikan halkından 100 gün maske takmalarını isteyeceğini ifade etti. 

Biden, "Sadece 100 gün maske, sonsuza kadar değil sadece 100 gün ve böylece vakalarda büyük ölçüde azalma olacağını düşünüyorum."  dedi. 

Dr. Fauci güvenli dediği takdirde aşı olacağını belirten Biden, güvenli olduğunu göstermek için ise kamuoyunun önünde aşı yaptıracağını söyledi. 
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