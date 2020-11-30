Samanyolu Haber /Gündem / Biden, tümü kadınlardan oluşan iletişim ekibini açıkladı /30 Kasım 2020 14:04

Biden, tümü kadınlardan oluşan iletişim ekibini açıkladı

ABD'nin yeni başkanı seçilen Joe Biden, iletişim ekibini açıkladı . Biden üst düzey basın ekibinin tümünü kadınlardan oluşturdu.

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ABD'nin 46. Başkanı seçilen Joe Biden, üst düzey basın ekibinin tümünü kadınlardan oluşturdu. Biden'ın ofisi, bunun ülke tarihinde bir ilk olduğunu iddia ediyor.

Joe Biden'ın basın ekibinin liderliğini, eski kampanya iletişim direktör yardımcısı Kate Bedingfield yapacak.

Barack Obama döneminde Beyaz Saray İletişim Direktörlüğü yapan Jen Psaki ise Beyaz Saray Sözcüsü olacak.

Biden, daha önce ülkeyi yansıtan çeşitlilikte bir yönetim kurma sözü vermişti.

Biden yaptığı yazılı açıklamada, "Tümü kadınlardan oluşan ilk Beyaz Saray İletişim ekibini duyurmaktan gururluyum. Bu yetenekli, deneyimli iletişimciler, işlerine çeşitli perspektifler ve paylaştıkları bu ülkeyi yeniden daha iyi inşa etme kararlılıklarını işlerine yansıtacak" dedi.

ABD Başkan Yardımcısı seçilen Kamala Harris'in basın danışmanları da Symon Sanders ve and Ashley Etienne olacak.

Kabinedeki diğer görevlerin tersine, basın bürosu atamaları Senato'nun onayını gerektirmiyor.

Biden seçim galibiyetinin ardından, kabinesindeki üst düzey görevlere kimleri atayacağını açıklıyor.

Geçen hafta seçimlerinin "Amerika'nın geri döndüğünü yansıtan bir ekip" olacağını söylemiş ve ekibinin dünyaya liderlik ederken, ülkeyi "güvenli" kılacağını söylemişti.
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