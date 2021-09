Biden üçüncü doz Corona aşısını oldu

VOA'nıngöre, Biden, takviye doz aşısını olmadan önce, "Yapmamız gereken en önemli iş, daha fazla insanın aşı olmasını sağlamak" dedi. Biden, birinci ve ikinci doz aşılarını olduktan sonra herhangi bir yan etki görmediğini de söyledi.Başkan Biden, eşi Jill Biden'la beraber ilk doz aşısını 21 Aralık'ta, ikinci dozunu da 11 Ocak'ta yaptırmıştı. Başkan, 70 yaşındaki eşi Jill'in de takviye doz aşısını olacağını, ancak First Lady'nin Pazartesi günü İngilizce profesörü olarak çalıştığı Kuzey Virginia Yüksek Okulu'nda ders verdiğini söyledi.Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ile Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin geçen hafta Pfizer/BioNTech’in üçüncü doz takviye aşısına onay vermesinden sonra konuşan Biden, gazetecilerle şakalaşarak, "65 yaşın üzerinde olduğumu kabul etmek zor ama takviye aşımı olacağım" demişti.Biden, daha bulaşıcı olan Delta varyantı nedeniyle yaz aylarında ABD'de Corona enfeksiyonu vakalarının artması üzerine takviye doz aşı kampanyasının gerekliliğini dile getirmeye başlamıştı. Vakaların çoğu aşısız kişiler arasında görülse de FDA ve CDC yetkilileri, İsrail'den gelen veriler ve ABD'de yapılan çalışmaların, Pfizer aşısının üçüncü dozunun aşılıların virüsü kapmasını büyük oranda önleyebildiğini ortaya koyduğunu söylüyor.Ancak birçok yoksul ülkenin hala birinci doz aşıları uygulamayı beklediği bir dönemde ABD'nin takviye aşı programını devreye sokması, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve bazı yardım örgütlerinin eleştirilerine hedef oldu. WHO, küresel aşılama çalışmalarına aşı tedarikinde bulunması için ABD’den üçüncü doz uygulamasını askıya almasını istedi.Başkan Biden, geçen hafta, ABD'nin 500 milyon doz daha Pfizer/BioNTech aşısı satın alarak toplam 1 milyar doz aşıyı gelecek yıl düşük gelirli ülkelere bağışlayacağını açıkladı.56 yaşındaki Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Amerikan biyoteknoloji firması Moderna'nın geliştirdiği Corona aşısını olmuştu. Ancak Moderna aşısı henüz takviye dozlar için onay almadı. Bu onayın önümüzdeki haftalarda gelmesi bekleniyor. Sağlık yetkilileri ayrıca tek doz olarak uygulanan Johnson & Johnson aşısının da takviye dozunun güvenlik ve etkinliğine ilişkin verilerin ellerine ulaşmasını bekliyor.CDC'ye göre en az 2 milyon 660 bin Amerikalı, Ağustos ayı ortasından bu yana Pfizer/BioNTech aşısının üçüncü dozunu yaptırdı. ABD'de yaklaşık 100 milyon kişi, Pfizer aşısıyla tam olarak aşılandı. Yetkililer, takviye dozun, ikinci dozun üzerinden en az altı ay geçmesinden sonra yaptırılmasını tavsiye ediyor.