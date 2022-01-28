Biden, Ukrayna’yı uyardı: Rusya şubat ayında işgal edebilir

Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan krizde tansiyon yükseliyor. Rusya’nın Ukrayna’yı işgal edebileceği konusunda uyarılarda bulunan ABD Başkanı Joe Biden, Kiev’i aradı ve “Şubat ayında savaş çıkabilir” dedi.







Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’i arayarak Rusya’nın Ukrayna’yı Şubat ayında işgal edebileceği uyarısında bulundu.





Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “Ukrayna ile savaş olmayacak ancak çıkarlarımızın görmezden gelinmesine izin vermeyiz” açıklaması yapsa da ABD’den tam tersi açıklamalar geliyor.





‘İŞGAL ETME RİSKİ YÜKSEK’





Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Emily Horne, ABD Başkanı Joe Biden’ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile dün gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, “Rusya’nın Ukrayna’yı gelecek ay işgal edebileceğine yönelik açık bir ihtimal var” dediği bilgisini aktardı.





Beyaz Saray sözcüsü Horne, “Başkan Biden, Rusların Şubat ayında Ukrayna’yı işgal etme ihtimalinin açık olduğunu söyledi. Bunu alenen söyledi ve biz aylardır bu konuda uyarıda bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.





UKRAYNA: ‘RUSYA’DA GELEN TEHDİT TEHLİKELİ’





ABD medyasında yayınlanan bir habere göre üst düzey Ukraynalı bir yetkili, Biden’ın Zelenskiy’i işgalin yakın olduğu konusunda uyardığı, buna karşın Zelenskiy’nin Rusya’dan gelen tehdidin “tehlikeli, ancak belirsiz” olduğunu ve bir saldırının gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceğinin kesin olmadığını söylediğini aktardı.