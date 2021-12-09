Samanyolu Haber /Gündem / Biden: Ukrayna'ya asker göndermeyi düşünmüyoruz /09 Aralık 2021 12:19

Biden: Ukrayna'ya asker göndermeyi düşünmüyoruz

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın işgal edebileceği düşünülen Ukrayna'ya asker gönderme seçeneği üzerinde durmadıklarını açıkladı.

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ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın işgal edebileceği iddia edilen Ukrayna'ya asker gönderme seçeneği üzerinde durmadıklarını ifade etti.

Biden, salı günü yaptıkları görüşmede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Ukrayna'nın işgal edilmesi durumunda yaşatılacak sonuçlar konusunda uyarılar yaptığını belirtti.

Beyaz Saray'da gazetecilere konuşan Biden, "Ona Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda çok ağır sonuçlar yaşayacağını açıkça belirttim. Onun veya herhangi birinin tarihte görmediği kadar ağır ekonomik yaptırımlar" dedi.

Olası bir işgal durumunda ABD'nin NATO'nun doğu cephesindeki üyelerindeki varlığını artırması gerekeceğini belirten Biden, Ukrayna'ya da savunma kabiliyetini artırması için destek verilebileceğini belirtti.

Öte yandan Biden, Ukrayna'ya asker gönderilme olasılığının masada olmadığını belirtti:

"NATO müttefiklerimize karşı 5. madde kapsamında ahlaki ve yasal bir zorunluluğumuz var. Bu kutsal bir zorunluluk. Ancak bu, Ukrayna'yı kapsamıyor"
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