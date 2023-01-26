Biden, Ukrayna'ya yollanacak Abrams tankı sayısını açıkladı





NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD'nin Ukrayna'ya vereceği tankların İngiltere ve Almanya'nın göndereceği tanklarla Rusya'ya karşı ciddi fark oluşturabileceğini belirtti.

Beyaz Saray'da yaptığı basın açıklamasında konuşan Biden, Ukrayna'ya verilecek tankların bu ülkenin Rusya ile savaşında savunma ve stratejik hedeflerine ulaşma kapasitesini artıracağınıTankların Ukrayna'nın topraklarını savunma ve stratejik hedeflerine ulaşma kapasitesini artıracağını kaydeden Biden, "Abrams tankları dünyanın en yetenekli tankları." değerlendirmesinde bulundu.Biden, tankların bakım ve idaresinin son derece karmaşık olduğunu ve bu kapsamda Ukraynalı askerlere en kısa sürede lojistik, bakım ve tankların kullanımı konusunda eğitim vereceklerini belirtti."Tankların teminatı zaman alacak." diyen Biden, Ukraynalıların Abrams tanklarını savunmalarına entegre etmeye tamamen hazır olduklarında teslimatın gerçekleştirileceğini aktardı.Müttefiklerin Ukrayna'ya yardımlarının da bu kapsamda değerli olduğunu vurgulayan Biden, Almanya'nın Ukrayna'ya Leopard 2 tanklarını verme kararından dolayı Almanya Şansölyesi Olaf Scholz'a minnettar olduğunu söyledi.APABD'nin Colorado eyaletinde bir askeri karargahta bulunan Abrams tanklarıAPBiden, "Şansölye'ye liderliği ve Ukrayna'yı desteklemek için ortak çabalarımıza olan kararlı bağlılığı için teşekkür etmek istiyorum." ifadesini kullandı.Biden, ittifakın diğer üyeleri İngiltere, Hollanda, Kanada, Slovakya, Norveç, Fransa, Polonya, Danimarka, Estonya, Letonya ve Litvanya'nın yanı sıra Finlandiya'ya da Ukrayna'ya gönderdikleri yardımlar için teşekkür etti.Müttefiklerle birlikte Ukrayna'ya 8 bin topçu sistem, 2 milyon mermilik mühimmat, 50'den fazla füze sistemi, 3 binden fazla da zırhlı araç desteği sağladıklarını kaydeden ABD Başkanı, diğer taraftan Rusya'ya yönelik bir taarruz olmadığına, Rus ordusu Rusya'ya dönerse bu savaşın bugün bitebileceğine vurgu yaptı.Diğer taraftan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin bugün doğum günü olduğunu hatırlatan Biden, dün itibarıyla 11. ayını dolduran savaşta Ukrayna'ya olan desteğin sonuna kadar devam edeceğinin altını çizdi.Stoltenberg, ABD'nin Ukrayna'ya Abrams tankları temin etme kararı hakkında sosyal medyadan açıklama yaptı.ABD Başkanı Joe Biden ve yönetimin Abrams tanklarıyla ilgili kararından memnuniyet duyduğunu belirten Stoltenberg, NATO müttefiklerinin Ukrayna'nın kendini savunmasına verdiği destekte birlik içinde olduğunu kaydetti.Stoltenberg, "İngiltere'nin Challenger ve Almanya'nın Leopard 2 tanklarıyla birlikte bunlar Rusya'ya karşı savaşta ciddi bir fark oluşturabilir." ifadesini kullandı.ABD'li üst düzey yetkililer, Ukrayna'ya 31 M1 Abrams tankı ve 8 M88 tank kurtarma aracı temin edileceğini duyurmuştu.Alman hükümeti de gün içinde Ukrayna'ya 14 Leopard 2 A6 tankından oluşan bir bölük sağlayacaklarını açıklamıştı.