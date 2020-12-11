Bakü'den Amerika'ya mesajı verdi

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Türkiye'ye Rus hava savunma sistemi S-400 yüzünden yaptırım uygulamayı planladığına dair çıkan haberleri yorumladı.





Azerbaycan ziyaretinde medya temsilcilerinin sorularını cevaplayan Erdoğan, ABD'nin müeyyide planı hakkında, "Amerika’nın kalkıp CAATSA diye bir olayla Türkiye’yi karşı karşıya getirmesi, bir defa NATO’daki çok önemli bir ortağına yapılan bir saygısızlıktır. Ben olaya böyle bakıyorum." dedi.





"SABREDECEĞİZİ VE GÖRECEĞİZ" DEDİ





"Şu anda Trump bu işi bırakmadan bu hangi konuma varır onu bilemiyorum, ancak ben 4 yıllık Trump döneminde Amerika ile herhangi bir sıkıntılı iletişim kurmadım." diyen Erdoğan tam aksine birçok konu da daha olumlu adımlar attığını söyledi .





46'ncı başkan olarak seçilen Joe Biden'ın rahatsızlığı esnasında kendisini ziyaret ettiğini belirten Erdoğan, "Beni iyi tanıyan biri. Ben de onu iyi tanıyorum, fakat bir kez bir açıklaması oldu. Ben cevap dahi vermedim. Fakat ben bazı şeylere alıştığım için diyorum ki Amerika’da devir teslim yapıldıktan sonra herhalde akışı çok daha iyi göreceğiz. Onun için bize düşen 'men sabera zafera/sabredeceğiz ve göreceğiz." dedi.