Samanyolu Haber /Dünya / Biden ve Putin arasında kritik görüşme /05 Aralık 2021 23:05

Biden ve Putin arasında kritik görüşme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden'ın salı günü video konferans yoluyla Ukrayna krizini görüşecekleri belirtildi.

SHABER3.COM

Evrensel'de yer alan habere göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kendisini “Ukrayna’yı işgal etme planı yapmakla” suçlayan ABD’li mevkidaşı Joe Biden ile salı günü video konferans yoluyla görüşecek.

Rus haber ajanslarına göre Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, görüşmenin salı akşam saatlerinde gerçekleşeceğini ve süreyi iki liderin belirleyeceğini söyledi.

"UKRAYNA’YA SALDIRI PLANI" İDDİASI

ABD yönetimi son birkaç haftadır Rusya’nın Ukrayna sınırına askeri yığınak yaptığı ve saldırı hazırlığında olduğu açıklamaları yapıyordu. ABD Başkanı Biden da son olarak geçtiğimiz cuma günü yaptığı açıklamada, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesini “çok, çok zor” hale getireceğini söyledi ve gelecek ay için büyük çaplı bir saldırı planlanabileceği konusundaki iddiasını yineledi. Biden, Washington’da gazetecilere verdiği demeçte, “Putin’in ilerlemesini ve insanların onun yapabileceğinden endişe duyduğu şeyi yapmasını çok, çok zor hale getirmek için en kapsamlı ve anlamlı girişimleri bir araya getirdiği” ifadelerini kullandı.

Washington ve Kiev, Moskova’nın Ukrayna sınırları yakınına asker yığdığını söylüyor ve Rusya’yı işgal planlamakla suçluyor. Rusya ise, herhangi bir saldırı planını reddediyor ve Batı’yı, özellikle etki alanının bir parçası olarak gördüğü Karadeniz’deki askeri tatbikatlarla provokasyon yapmakla suçluyor.

Moskova, 2014 yılında Kırım’da düzenlenen referandumun ardından Ukrayna’ya ait bu bölgeyi ilhak etmek ve Ukrayna’daki AB destekli darbenin ardından ayaklanarak Kiev ile savaşan Donbass bölgesini desteklemekle suçlanıyor. Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinin ilan edildiği bölgedeki çatışmalar 13 binden fazla insan yaşamını yitirmişti.
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