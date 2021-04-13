Biden ve Putin görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Biden’ın ABD’nin Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve egemenliği konusundaki taahhüdünün altını çizdiği belirtildi.





VOA’da yer alan habere göre görüşmede iki liderin, ABD ve Rusya’nın silah kontrolu ve güvenlik konularında stratejik istikrar diyaloğu niyeti ile Yeni START Antlaşması’nın uzatılması dahil olmak üzere bölgesel ve küresel konuları ele aldıkları belirtildi.





Başkan Biden’ın, “ABD’nin Rusya’nın siber müdahaleler ya da seçim müdahalesi gibi eylemlerine karşı ulusal çıkarlarını savunmak üzere sağlam adım atacağını net şekilde ifade ettiği” kaydedildi.





İki lider telefon görüşmesinde gerilimin tırmandığı Ukrayna konusunu da ele aldı. Başkan Joe Biden’ın bu bağlamda ABD’nin Ukrayna’nın egemenlik ve toprak bütünlüğüne sarsılmaz taahhüdünü vurguladığı belirtildi.





ABD Başkanı Biden’ın Rusya’nın ilhak ettiği Kırım’da ve Ukrayna sınırlarında aniden askeri varlığını arttırmasına ilişkin endişelerini dile getirdiği; Rusya’ya gerilimi azaltma çağrısında bulunduğu kaydedildi.





Biden’ın ABD’nin çıkarlarıyla uyumlu olarak Rusya ile istikrarlı ve öngörülebilir bir ilişki kurma hedefini yinelediği ve iki ülkenin karşı karşıya olduğu konuları görüşmek üzere önümüzdeki aylarda üçüncü bir ülkede bir zirve yapılmasını önerdiği ifade edildi.





İki lider arasındaki telefon görüşmesi, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin’ın Brüksel’de NATO yetkilileriyle temasta bulunmalarının ardından geldi.





ABD ve NATO bu görüşmelerde Ukrayna’ya güçlü desteklerini ifade etti, Rusya’yı da Ukrayna’nın doğu sınırında askeri yığınak yapma konusunda uyarıda bulundu.