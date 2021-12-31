Biden ve Putin telefon ile Ukrayna krizini görüştü

ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında başta Ukrayna olmak üzere iki ülke arasında son dönemde gerginliğe neden olan konuların ele alındığı telefon görüşmesi sona erdi.Biden ile Putin arasındaki telefon görüşmesi 03.35'te (TSİ 23.35) başladı. Basın kapalı olarak gerçekleştirilen telefon görüşmesinin ABD yerel saatiyle 16:25'te (TSİ 00:25) bittiği bildirildi.Yaklaşık 50 dakika süren ve iki lideri Ukrayna konusunda son bir ayda 2'nci kez bir araya getiren görüşmede, ağırlıklı olarak Ukrayna'daki gerginliğin ele alındığı kaydedildi.