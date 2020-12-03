Samanyolu Haber /Dünya / Biden: Ya Türkiye, Mısır ve S. Arabistan da nükleer silah edinmek isterse... /03 Aralık 2020 11:08

Biden: Ya Türkiye, Mısır ve S. Arabistan da nükleer silah edinmek isterse...

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) seçilmiş başkanı Joe Biden, "İran'ın nükleer bombaya sahip olması Suudi Arabistan, Türkiye, Mısır ve diğerleri üzerinde nükleer silahlara sahip olma konusunda muazzam bir baskı oluşturur ve o bölgede ihtiyacımız olan son şey nükleer kapasite birikimi" dedi.

SHABER3.COM

20 Ocak'ta başkanlık göreivini Donald Trump'tan devralacak Biden, New York Times Gazetesi'ne verdiği mülakatta iç ve dış politika planlarını anlattı.

Politikalarını uygulayabilmesinin Senatodaki Cumhuriyetçilerin ve Temsilciler Meclisinin nasıl hareket edeceğine bağlı olduğunu belirten Biden, önceliğinin ise göreve başlamayı beklemeden ABD Kongresinde ekonomik yardım paketi yasasının geçmesini sağlamak olacağını ifade etti.

"İran nükleer anlaşmasına geri döneceğiz"

Dış politikaya ilişkin de değerlendirme bulunan Biden, Donald Trump yönetiminin çekildiği İran nükleer anlaşmasına geri döneceğini ancak bu sürecin zorlu olacağını belirtti.

Bölgeyi istikrarsızlaştıran hassas füzelerin varlığına dikkati çeken ama bölgede biraz olsun istikrar sağlamanın en iyi yolunun öncelikle İran'ın nükleer programıyla ilgilenmek olduğunu kaydeden Biden, "İran'ın nükleer bombaya sahip olması Suudi Arabistan, Türkiye, Mısır ve diğerleri üzerinde nükleer silahlara sahip olma konusunda muazzam bir baskı oluşturur ve o bölgede ihtiyacımız olan son şey nükleer kapasite birikimi" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye nükleer silah üretirse sonuçları ne olur?

ABD'nin müttefikleri ve ortakları ile müzakereler yoluyla İran'a yönelik kısıtlamaları sıkılaştırmaya ve uzatmaya çalışacağını, füze programını da gündeme getireceğini belirten Biden, "ABD, gerektiğinde yaptırımları geri getirme seçeneğine sahip, İran da bunu farkında" ifadesini kullandı.

"Çin'e uygulanan gümrük vergileri hemen kalkmayacak"

Çin ile ilgili değerlendirmede de bulunan Biden, Trump yönetimin Çin'e uyguladığı yüzde 25 oranındaki gümrük vergilerini kaldırmakta acele etmeyeceğini belirtti.

ABD'ye yatırım konusunda sıkı bir mücadele vereceğini de söyleyen Biden, "ABD'de işçilerimize, eğitime büyük yatırımlar yapılana kadar hiç kimseyle yeni bir ticaret anlaşması yapmayacağım" dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Biden: Ya Türkiye, Mısır ve S. Arabistan da nükleer... Sonraki Haber >>

COVID-19 tedavisi gören Hüseyin Yağmur Hoca'dan mesaj var

COVID-19 tedavisi gören Hüseyin Yağmur Hoca'dan mesaj var

Covid-19 kapalı alanlarda nasıl yayılır

Covid-19 kapalı alanlarda nasıl yayılır

Kızgın doktor galeriyi dağıttı

Kızgın doktor galeriyi dağıttı

'Havalimanındaki sahra hastanesine 20 bin dolara dışardan özel hasta getiriliyor'

'Havalimanındaki sahra hastanesine 20 bin dolara dışardan özel hasta getiriliyor'

"Cem Yılmaz gibi adamdım, Küçük Emrah'a döndüm"

Viyana Büyükelçisi Ceyhun, Yeşiller Partisi milletvekili Berivan Aslan'ı yok saydı

Viyana Büyükelçisi Ceyhun, Yeşiller Partisi milletvekili Berivan Aslan'ı yok saydı

Yayında çileden çıktı: Beyinsiz ahmaklar sürüsü, seyretmeyin aptallar!

Yayında çileden çıktı: Beyinsiz ahmaklar sürüsü, seyretmeyin aptallar!

Devletin ordusu Katar’a satılmış" dedi, stüdyo karıştı

Devletin ordusu Katar’a satılmış

144 katlı binayı patlayıcılarla 10 saniye içinde böyle yıktılar

144 katlı binayı patlayıcılarla 10 saniye içinde böyle yıktılar

Merkez Bankası'nı ateşe verdiler!

Merkez Bankası'nı ateşe verdiler!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:24:27