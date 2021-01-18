Biden, yeni dönem başkanlık kararnamelerini hazırlıyor

Amerikan medyasına göre Biden ilk gününde imzalayacağı kararnamelerle Başkan Donald Trump’ın bazı Müslüman ülkelere yönelik seyahat yasağına son verecek ve Amerika yeniden Paris İklim Anlaşması’ndaki yerini alacak.
Biden’ın ayrıca Meksika sınırında dağılan aileleri yeniden bir araya getirme ve maske takmakla ilgili de kararnameler imzalayacağı belirtiliyor.
Joe Biden’ın amacının bu kararnamelerle kendisinden önceki başkandan oldukça farklı olduğu yönünde dünyaya net mesaj göndermek olduğu yorumları yapılıyor.
Biden’ın imzalamayı planladığı kararnameler arasında salgın döneminde evden tahliyeleri ertelemek de var.
Biden’ın ilk 10 gün içinde bu kararnameleri tamamlamak istediği kaydediliyor.
Joe Biden Kongre’ye ayrıca kapsamlı bir göçmenlik yasa tasarısı göndermek istiyor. Biden’ın gündeminde 1.9 trilyon dolarlık ekonomik paket de var.
Biden Yönetimi, 100 günde 100 milyon kişiye Corona aşısı yaptırmayı da planlıyor.
Biden 20 Ocak Çarşamba günü yemin ederek resmen göreve başlayacak. Yemin töreni için başkent Washington’da olağanüstü güvenlik önlemleri alınmış durumda.
20 binden fazla ulusal muhafız başkentte görev yapıyor. Washington’da birçok yol da önlemler çerçevesinde ulaşıma kapalı.
5 kişinin hayatını kaybettiği 6 Ocak’taki Trump destekçilerinin Kongre baskını sonrası başta Washington olmak üzere eyelet başkentlerinde de olası saldırılara karşı güvenlik önlemleri en üst düzeyde.
Biden’ın yemin törenine Başkan Yardımcısı Mike Pence katılacağını açıkladı. Başkan Donald Trump ise yemin töreni sabahı Beyaz Saray’dan ayrılacak ve yemin törenine katılmayacak.