Biden, yeni dönem başkanlık kararnamelerini hazırlıyor

Amerikan medyasına göre Biden ilk gününde imzalayacağı kararnamelerle Başkan Donald Trump’ın bazı Müslüman ülkelere yönelik seyahat yasağına son verecek ve Amerika yeniden Paris İklim Anlaşması’ndaki yerini alacak.







Biden’ın ayrıca Meksika sınırında dağılan aileleri yeniden bir araya getirme ve maske takmakla ilgili de kararnameler imzalayacağı belirtiliyor.





Joe Biden’ın amacının bu kararnamelerle kendisinden önceki başkandan oldukça farklı olduğu yönünde dünyaya net mesaj göndermek olduğu yorumları yapılıyor.



