Samanyolu Haber /Gündem / Biden yönetiminde ilk istifa /14 Şubat 2021 12:23

Biden yönetiminde ilk istifa

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Yardımcısı TJ Ducklo, ilişkisiyle ilgili haber yapan "Politico" gazetesi muhabirini "Seni yok edeceğim" " diyerek tehdit etmesinin ardından istifa etti

SHABER3.COM

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Yardımcısı TJ Ducklo, kendisinin bir gazeteciyle olan ilişkisini haber yapan başka bir gazeteciye cinsiyetçi söylemlerde bulunduğu ve tehdit ettiği gerekçesiyle bir hafta boyunca işten uzaklaştırılmasının ardından istifa etti.

Ducklo'nun istifası, görevde bir ayını doldurmayan Biden yönetimindeki ilk istifa oldu.

Vanity Fair" dergisi tarafından yayımlanan bir haberde, Ducklo’nun, ilişkisiyle ilgili haber yapan "Politico" gazetesi muhabirini "Seni yok edeceğim" diyerek tehdit ettiği belirtilmişti.

BEYAZ SARAY’DAN AÇIKLAMA
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki yazılı bir açıklama yaparak, Ducklo'nun istifasını kabul ettiklerini duyurdu.

Psaki açıklamasında, ''Sözlerimiz ve eylemlerimizle başkalarına onurlu, saygılı, nezaketli davranma konusunda Başkan'ın belirlediği standardı karşılama konusunda kararlıyız'' ifadesini kullandı.


 
"Politico" gazetesi, 9 Şubat'ta, Ducklo’nun, Axios haber sitesi adına çalışan ve Biden’ın seçim kampanyasına ve göreve geliş sürecine ilişkin haberleri takip eden bir muhabirle ilişki yaşadığını iddia etmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Biden yönetiminde ilk istifa Sonraki Haber >>

Hizmetle Yüzleşme

Hizmetle Yüzleşme

'Açım, aç' feryadı karşısında dondu kaldı!

'Açım, aç' feryadı karşısında dondu kaldı!

Fena mı? Ödediğinin üçte ikisi benim!

Fena mı? Ödediğinin üçte ikisi benim!

Milletle alay eden Takvim'e videolu cevap

Milletle alay eden Takvim'e videolu cevap

"Karantinadayken duruşmaya gitmedim diye yakalama kararı çıkardılar"

AKP sözcüsü: "Avrupa ve ABD'den Türkiye'ye göç ediyorlar"

AKP sözcüsü:

Polis Uygurları bu sözlerle gözaltına aldı: Şuradan süpürerek dağıtalım!

Polis Uygurları bu sözlerle gözaltına aldı: Şuradan süpürerek dağıtalım!

Küçüközyiğit bulunmak istenmiyor mu?

Küçüközyiğit bulunmak istenmiyor mu?

ABD'de feci kaza: Yüzlerce araç birbirine girdi

ABD'de feci kaza: Yüzlerce araç birbirine girdi

Sahaya giren ambulans arızalandı, futbolcular itti

Sahaya giren ambulans arızalandı, futbolcular itti
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:59:03