Biden yönetiminde ilk istifa

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Yardımcısı TJ Ducklo, kendisinin bir gazeteciyle olan ilişkisini haber yapan başka bir gazeteciye cinsiyetçi söylemlerde bulunduğu ve tehdit ettiği gerekçesiyle bir hafta boyunca işten uzaklaştırılmasının ardından istifa etti.





Ducklo'nun istifası, görevde bir ayını doldurmayan Biden yönetimindeki ilk istifa oldu.



