Amerika tarihinde bir ilk!

Beyaz Saray Basın Sekreteri Jen Psaki dün düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.





Psaki'ye yöneltilen sorulardan birinde Obama ve Trump yönetimlerinin 20 dolar banknotunun üzerine Afrikalı-Amerikali aktivist Harriet Tubman'ın resmini koymayı planladıkları, ancak Donald Trump yönetimin sonradan vazgeçtiği hatırlatıldı. Biden yönetiminin bu konuda atacağı adımın ne olduğu soruldu.







GEREKEN ADIMLAR ATILIYOR





Psaki, "Hazine Bakanlığı, Harriet Tubman'ı yeni 20 dolar banknotlarının üzerine koymak için adımlar atıyor. Paramızın ülkemizin tarihi ve çeşitliliğini yansıtması önemlidir ve Harriet Tubman'ın resminin yeni 20 dolarda olması kesinlikle bunu yansıtacaktır. Bu çabaları hızlandırmanın yollarını araştırıyoruz ancak bu konuda gelişmeler Hazine Bakanlığı'ndan gelecektir." dedi.





HARRIET TUBMAN KİMDİR?





1820'de bir köle olarak dünyaya gelen Tubman, özgürlüğünü kazanıp en az 70 siyah köleyi de kurtarmıştı. BBC'nin Kuzey Amerika muhabiri James Cook, Harriet Tubman'ın ABD iç savaşı döneminde 70'e yakın köleyi güney eyaletlerinden kuzeye trenlerle kaçırdığını söylemişti.





Cook, "Ancak Tubman'ın iç savaştaki rolü kölelerin kurtarılmasıyla sınırlı değildi." diye eklemişti.





Tubman'ın savaşta en önemli rollerden birisi üstlenen kadınlardan olduğu düşünülüyor.



