Biden yönetiminden Ankara’ya ilk ziyaret









ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Sherman’ın 25 Mayıs’ta başlayacağı turun ilk durağı Belçika olacak. Daha sonra Ankara’ya geçecek olan ABD’li yetkili hükümet yetkilileri ve sivil toplum temsilcileriyle görüşecek.





Açıklamada, ‘’Bakan Yardımcısı Sherman, ortak sorunlarla mücadele ve sorunlu konuları görüşmek için NATO müttefikimizle birlikte çalışırken ABD-Türkiye ilişkilerinin öneminin altını çizecek" denildi.





Sherman ilk durağı Brüksel’de de Belçika, AB ve NATO'yu temsil eden yabancı diplomatlarla biraraya gelecek. Açıklamaya göre ABD’li yetkili, müttefikler ve ortaklarla işbirliğinin güçlendirilmesi, pandemi nedeniyle daralam küresel ekonomide toparlanmanın desteklenmesi ve zorluk yaratan yabancı aktörlerin etkisine karşı koyma dahil olmak üzere temel politika önceliklerini görüşecek. Bakan Yardımcısı Sherman Brüksel'deyken, Avrupa Birliği Dış Eylem Hizmetleri Genel Sekreteri Stefano Sannino ile ABD-AB Çin Diyaloğu'nun ilk toplantısını da yönetecek.





Sherman Ankara'dan sonra da Güneydoğu Asya'ya giderek Endonezya, Kamboçya ve Tayland’ı ziyaret edecek; bölgesel ve stratejik işbirliğini güçlendirmek için görüşmeler yapacak.





Dışişleri Bakan Yardımcısı son durağı Hawai’de ise Hint-Pasifik stratejisini görüşmek üzere ABD’nin Hint-Pasifik Komutanlığı (INDOPACOM) yetkilileriyle biraraya gelecek.