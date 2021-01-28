Samanyolu Haber /Dünya / Biden yönetiminden yeni Suudi Arabistan ve BAE kararı /28 Ocak 2021 00:26

Biden yönetiminden yeni Suudi Arabistan ve BAE kararı

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) Trump döneminde onaylanan silah satışının görevi yeni devralan Biden yönetimi tarafından askıya alındığı ifade edildi.

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sol.org.tr'de yer alan habere göre ABD Dışişleri Bakanlığı, Biden'ın ABD'nin bazı ülkelere silah satışlarını geçici olarak durdurduğunu onayladı.

Bloomberg'in muhabirinin aktardığına göre Joe Biden yönetimi ABD'nin bazı yabancı ülkelere silah satışlarını geçici olarak durduracağını, özellikle Suudi Arabistan'a silah satışını ve BAE'ye Lockheed Martin F-35 jetlerinin satışını gözden geçireceğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Biden kabinesinin "rutin" gözden geçirme için bazı ABD silah ihracatlarını duraklattığını doğruladı.

Bakanlık, söz konusu eylemin "geçiş için tipik olan rutin bir idari eylem" olduğunu söyledi. Ancak Bakanlık açık olarak hangi ihracatların durdurulduğunu söylemedi.

Wall Street Journal'a göre, ABD özellikle Amerikan silahlarının "Yemen'de Suudi liderliğindeki askeri harekatı ilerletmek için" kullanılmamasını sağlamak istiyor.

BAE, ABD'nin yürüttüğü "İsrail Barış anlaşması"na imza atması karşılığında 50 F-35 jeti ve 18'e kadar silahlı insansız hava aracı satın almak için Trump ile bir anlaşmaya varmıştı.

Yabancı hükümete satılan herhangi bir F-35 jetinin, askeri yetenekleri açısından ABD tarafından İsrail'e sağlanan uçaklardan üstün olmaması gerektiği kabul edildi. Ancak anlaşma Eylül 2020'de imzalanmadan hemen önce İsrail, BAE'nin ABD'den silah satın almasına itiraz etti.

Sözde "Barış anlaşması" imzalandıktan sonra İsrail, Washington'un Tel Aviv'in bölgedeki "niteliksel askeri üstünlüğünü" güvence altına alındığı için "belirli silahları" satmasına izin vermeyi kabul etti.
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