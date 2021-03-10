Biden yönetimine bir Türkiye mektubu daha!

ABD'de kanun koyucu iki meclisin liderlerinin yaptığı çağrı, 16 Mayıs 2017'de Washington'daki Türk Büyükelçiliği önünde Tayyip Erdoğan'ı protesto eden gruba fiziki müdahalede bulunan güvenlik görevlilerini işaret ediyor.







Erdoğan'ın korumaları tarafından dayak yiyen Türk protestocuların açtığı davanın ABD'deki yargı süreci hala devam ediyor.





Dava kapsamında Columbia Bölgesi Temyiz Mahkemesi, Dışişleri ve Adalet bakanlığı temsilcilerini davet ederek ABD'nin konuyla ilgili görüşünü sordu. Bu davetin duyulması sonrası hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat isimler kanuni süreci başlatmak için bir mektup hazırladı.





Mektup, 2 Senatör ve 2 Temsilciler Meclisi üyesinin imzasını taşıyor





Senator Bob Menendez, Jim Risch ve Temsilciler Meclisi üyesi Gregory Meeks ve Michael McCaul imzasını taşıyan mektup, söz konusu eylemin suç kapsamına alınması ve cezalandırılması için tavsiye niteliği taşıyor.





ABD'deki kanun koyucu mercilerin bu gelişme sonrası yabancı güvenlik görevlilerinin ABD vatandaşlarına kamuya açık alanlarda fiziksel şiddette bulunmasının yetkisi ve kapsamını yeniden ele alması bekleniyor.





Tavsiye mektubunda ülkedeki barışçıl protestolara sebepsiz yere saldıran ve fiziksel şiddet uygulayan yabancı uyruklu devlet memurlarının 1978'de kabul edilen Yabancı İstihbarat Servisleri İzleme Yasası (FISA-Foreign Intelligence Surveillance Act) kapsamındaki dokunulmazlıklardan yararlanmamaları gerektiği ilkesinin hatırlatılması dikkat çekiyor.





2017'deki arbedede ne yaşanmıştı?





16 Mayıs 2017'de başkent Washington'da Türkiye kökenli ABD vatandaşı bir grup, ellerinde "Demirtaş’a özgürlük" pankartıyla Erdoğan aleyhine sloganlar atmış, o esnada bölgede bulunan Erdoğan'ın korumaları tarafından darp edilmişti.





Olayın büyümesi sonrası Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç konutun önüne gelmiş, bölgeye ABD'li ek emniyet kuvvetleri takviye edilmişti.