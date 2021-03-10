Samanyolu Haber /Gündem / Biden yönetimine bir Türkiye mektubu daha! /10 Mart 2021 10:12

Biden yönetimine bir Türkiye mektubu daha!

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Senato ve Temsilciler Meclisi liderleri, ülkeyi ziyaret eden yabancı siyasileri koruyan güvenlik görevlilerinin "yasa dışı bir fiiliyatta bulunması durumunda dokunulmazlık hakkından mahrum bırakılması" için Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a çağrıda bulundu.

SHABER3.COM

ABD'de kanun koyucu iki meclisin liderlerinin yaptığı çağrı, 16 Mayıs 2017'de Washington'daki Türk Büyükelçiliği önünde Tayyip Erdoğan'ı protesto eden gruba fiziki müdahalede bulunan güvenlik görevlilerini işaret ediyor.

Erdoğan'ın korumaları tarafından dayak yiyen Türk protestocuların açtığı davanın ABD'deki yargı süreci hala devam ediyor.

Dava kapsamında Columbia Bölgesi Temyiz Mahkemesi, Dışişleri ve Adalet bakanlığı temsilcilerini davet ederek ABD'nin konuyla ilgili görüşünü sordu. Bu davetin duyulması sonrası hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat isimler kanuni süreci başlatmak için bir mektup hazırladı.

Mektup, 2 Senatör ve 2 Temsilciler Meclisi üyesinin imzasını taşıyor

Senator Bob Menendez, Jim Risch ve Temsilciler Meclisi üyesi Gregory Meeks ve Michael McCaul imzasını taşıyan mektup, söz konusu eylemin suç kapsamına alınması ve cezalandırılması için tavsiye niteliği taşıyor.

ABD'deki kanun koyucu mercilerin bu gelişme sonrası yabancı güvenlik görevlilerinin ABD vatandaşlarına kamuya açık alanlarda fiziksel şiddette bulunmasının yetkisi ve kapsamını yeniden ele alması bekleniyor.

Tavsiye mektubunda ülkedeki barışçıl protestolara sebepsiz yere saldıran ve fiziksel şiddet uygulayan yabancı uyruklu devlet memurlarının 1978'de kabul edilen Yabancı İstihbarat Servisleri İzleme Yasası (FISA-Foreign Intelligence Surveillance Act) kapsamındaki dokunulmazlıklardan yararlanmamaları gerektiği ilkesinin hatırlatılması dikkat çekiyor.

2017'deki arbedede ne yaşanmıştı?

16 Mayıs 2017'de başkent Washington'da Türkiye kökenli ABD vatandaşı bir grup, ellerinde "Demirtaş’a özgürlük" pankartıyla Erdoğan aleyhine sloganlar atmış, o esnada bölgede bulunan Erdoğan'ın korumaları tarafından darp edilmişti.

Olayın büyümesi sonrası Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç konutun önüne gelmiş, bölgeye ABD'li ek emniyet kuvvetleri takviye edilmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Biden yönetimine bir Türkiye mektubu daha! Sonraki Haber >>

Aşı polemiğinde Erdoğan'a cevap

Aşı polemiğinde Erdoğan'a cevap

Levent Gültekin 25 kişilik bir grubun saldırısına uğradı

Levent Gültekin 25 kişilik bir grubun saldırısına uğradı

AKP'li Kadın vekil: Kadın cinayetleri abartılıyor

AKP'li Kadın vekil: Kadın cinayetleri abartılıyor

Fırıncıdan acı gerçekler: Bayat ekmek, çürük sebze

Fırıncıdan acı gerçekler: Bayat ekmek, çürük sebze

Time Square'de Erdoğan Rejimi protesto edildi

Time Square'de Erdoğan Rejimi protesto edildi

Karşınızda yılın babası

Karşınızda yılın babası

Haydi dostum başarabilirsin

Haydi dostum başarabilirsin

Buket Aydın, sosyal medyanın diline düştü

Buket Aydın, sosyal medyanın diline düştü

Cep telofunu çalan kapkaçı neye uğradığını şaşırdı

Cep telofunu çalan kapkaçı neye uğradığını şaşırdı

Filin iş makineleriyle imtihanı

Filin iş makineleriyle imtihanı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:22:19