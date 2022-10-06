Samanyolu Haber /Dünya / "Biden yönetiminin talebi çılgınca" /06 Ekim 2022 20:21

"Biden yönetiminin talebi çılgınca"

Dünya genelindeki petrol fiyatlarının artmaması ve üretimin aksamaması için Biden yönetiminin petrol üreten ülkelere üretimi artırma talebinde bulunmasını eleştiren eski ABD Başkanı Donald Trump, söz konusu bu teklifi 'çılgınca' bulduğunu ifade ettiği aktarıldı.

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Eski ABD başkanı Donald Trupm, mevcut başkan Joe Biden'ı bu kez 'petrol' üretimi politikası üzerinden vurdu.

ABD topraklarında yeteri karar petrol olduğunu iddia eden Trump'ın, Biden yönetiminin petrol üreten ülkelere üretimi artırma talebinde bulunmasını eleştirerek söz konusu bu teklifi 'çılgınca' bulduğunu ifade ettiği aktarıldı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre eski ABD Başkanı Donald Trump, Miami'de katıldığı bir konferansta enerji piyasasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Donald Trump, Joe Biden'ı diğer ülkelerden petrol üretimini artırmasını istediği için "yalvarmakla" suçladı.

Trump, Joe Biden yönetiminin talebinin "çılgınca" olduğunu değerlendirerek, "Venezuela'ya yalvarıyoruz, Suudi Arabistan'a yalvarıyoruz, ayaklarımızın altında herkesten daha fazlası varken herkese petrol için yalvarıyoruz" dedi.
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