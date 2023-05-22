Samanyolu Haber /Dünya / Biden: Zelenskiy, F-16'larla Rus topraklarına saldırmayacağına söz verdi /22 Mayıs 2023 07:42

Biden: Zelenskiy, F-16'larla Rus topraklarına saldırmayacağına söz verdi

Biden: Zelenskiy'den F-16'ları Rus topraklarına girmek için kullanmayacaklarına dair kesin güvence aldım. Ancak Ukrayna topraklarında Rusların olduğu yerlerde kullanabilirler.

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Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin ülkesine tedarik edilecek savaş uçakları F-16'ların Rusya topraklarına saldırı düzenlemeyeceği konusunda tam güvence verdiğini duyurdu.

Biden ve Zelenskiy Japonya’nın ev sahipliği yaptığı Hiroşima kentindeki G7 zirvesi çerçevesinde bir araya geldi.

Daha sonra düzenlediği basın toplantısında Biden, "Zelenskiy'den F-16'ları Rus topraklarına girmek için kullanmayacaklarına dair kesin güvence aldım. Ancak Ukrayna topraklarında Rusların olduğu yerlerde kullanabilirler." açıklamasında bulundu.

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Ukrayna'ya 375 milyon dolarlık yeni askeri yardım paketini duyuran Biden, "Ukrayna'nın arkasındayız ve hiçbir yere gitmiyoruz." diye konuştu.

G7 zirvesi öncesi ABD’nin Ukrayna'ya F-16 savaş uçağı göndermek isteyen Avrupalı ülkelere ihracat izni vereceği bildirilmişti.

Blinken: ABD ve müttefikleri ne kadar uzun sürerse sürsün Ukrayna'nın yanında olacak

Bu arada ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna'ya yeni askeri yardım paketi sağlayacaklarını duyurdu.

Blinken, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Biden ve Zelenskiy'in G7 çerçevesinde bir araya geldiğini, ABD'nin Rus saldırganlığına karşı kendilerini savunan Ukraynalı ortaklarına desteğini sürdüreceğini teyit ettiğini kaydetti.

Biden'dan aldığı yetki doğrultusunda Ukrayna'ya yeni silah ve askeri teçhizat paketini onayladığını duyuran Blinken, Rusya'nın bugün savaşı sonlandırabileceğini, sonlandırana kadar ABD ve müttefiklerin "ne kadar uzun sürerse sürsün" Ukrayna'nın yanında olacağını ifade etti.
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